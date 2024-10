Sofía Cristo desvela si se ha puesto en contacto con Jenny Llada tras salir en los platós de televisión

Bárbara Rey está de plena actualidad no solo por las fotografías que salieron publicadas la semana pasada con el emérito sino también por el enfrentamiento que tiene abierto con su hijo, Ángel Cristo Jr. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Sofía Cristo y nos ha asegurado que está cansada de todo lo que se está diciendo sobre su familia y también los rostros conocidos que están saliendo a la luz para hablar de la vida de su madre. En este contexto, no ha hablado de la exposición pública que está teniendo Jenny Llada, la que fuera amiga íntima de su madre: "Ahí se está retratando ella. Ya estáis viendo cómo está yendo todo... Si es que vosotros mismos podéis sacar unas conclusiones" y desvela que "no" se ha puesto en contacto con ella: "No, Dios me libre". En cuanto a cómo se encuentra su madre, la dj nos confiesa que "está aguantando" la situación como puede: "Claro, hay que trabajar, hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo cosas". Además, Sofía se negaba a seguir hablando sobre su hermano y sobre la demanda que han interpuesto contra él por todo lo que está haciendo contra ellas: "No te voy a hablar del tema más, de verdad. Es que no quiero hablar, no quiero hablar. Ya he hablado suficiente, pero os agradezco un montón". Por último, la colaboradora de televisión nos aseguraba que está sacando fuerzas para dar la cara por su familia: "Bueno, pues mira, como se puede. Como se puede".

