Víctor Muñoz: “Con estos compañeros al lado, todo es muy sencillo; es un grupo increíble”

Villarreal (Castellón), 27 mar (EFE).- El extremo Víctor Muñoz, debutante este viernes con la selección española con un gol en el triunfo por 3-0 ante Serbia, remarcó su agradecimiento a los compañeros, porque “todo es muy sencillo” con ellos al lado, afirmó que es “un grupo increíble y cercano” y consideró que ir al Mundial 2026 “sería todo un sueño”.

“Lo piensas, pero no te lo acabas de imaginar. Quiero agradecer al seleccionador (Luis de la Fuente) la oportunidad y a los compañeros, que me lo han puesto muy fácil desde el primer día. Son un grupo increíble, cercano y me lo han puesto muy fácil”, declaró a TVE.

“Desde el primer momento, (el seleccionador) me ha dado confianza, me ha dicho que esté tranquilo, que no tenía que demostrar nada, que tenía que jugar como yo sé. Con estos compañeros al lado, todo es muy sencillo. Muy contento y muy agradecido, porque me ha transmitido confianza desde el primer momento y a la hora del debut ayuda mucho”, explicó el extremo de Osasuna.

A sus 22 años debutó con la selección española absoluta. “Echas la vista atrás y pasa todo muy rápido, no te da tiempo a asimilarlo. Estoy disfrutando del proceso, tanto aquí como en mi club, intentando disfrutar de cada momento y mejorar cada día”, aseguró.

En unos meses se disputa el Mundial 2026. “Sería todo un sueño, pero me centro en el día a día, en trabajar, mejorar, disfrutar de este proceso y, si tiene que llegar, seguro que llega”, apuntó.