Crónica del España - Serbia: 3-0

Al alcanzar los 24 goles vistiendo la camiseta de la selección, Mikel Oyarzabal se ubicó entre los diez máximos goleadores históricos de España, superando a reconocidas figuras como Sergio Ramos, Ferran Torres y Alfredo Di Stéfano. De acuerdo con la crónica publicada, la selección española masculina derrotó el viernes a Serbia por 3-0 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, durante un partido amistoso que sirvió de preparación previa a la próxima Copa del Mundo. Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, firmó un doblete en la primera parte del encuentro, mientras que Víctor Muñoz, jugador del CA Osasuna, debutó con gol, consolidando una jornada de protagonismo para los futbolistas que buscan un lugar en la próxima convocatoria oficial.

Tal como consignó la fuente, el encuentro se desarrolló bajo el control del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que apostó por un once titular que podría aproximarse al esquema de inicio para el Mundial. Unai Simón defendió la portería, acompañado en defensa por Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. En el centro del campo iniciaron Rodri y Pedri, con apoyo ofensivo de Fermín López y Alex Baena; Lamine Yamal y Oyarzabal encabezaron el ataque. Según detalló el medio, España mantuvo la iniciativa desde el principio, enfrentando a una selección serbia que optó por una estructura defensiva compacta, cediendo la iniciativa al conjunto local especialmente por el sector izquierdo, donde Alex Baena se destacó en los primeros compases.

El primer gol español se produjo tras un inteligente movimiento de Baena, quien dejó pasar el balón tras un potente disparo previo, facilitando que Oyarzabal batiera al guardameta serbio Milinko-Savic en el minuto 16. Serbia, dirigida por Veljko Paunovic, mantuvo su estrategia conservadora y no mostró mucha intención ofensiva, situación que permitió a Unai Simón vivir una primera mitad sin grandes exigencias, enfrentando tan solo un disparo claro por parte de Birmancevic, que llegó tras un pase largo superando a Cucurella. La escuadra española continuó buscando posibilidades en ataque, aunque se topó con la férrea organización serbia. Fermín López generó dos ocasiones, una de las cuales acabó anulada por falta de mano.

Poco antes del descanso, Pau Cubarsí filtró un pase en el borde del área a Oyarzabal, quien se giró y definió con potencia para marcar el segundo gol a los 44 minutos. Según publicó la fuente, este tanto permitió que Oyarzabal escalara en la tabla de goleadores históricos de la selección española, sumando 24 goles e impulsando a España a un cómodo 2-0 al finalizar la primera mitad.

Al regresar del vestuario, el seleccionador introdujo modificaciones en la alineación con las salidas de Pedri y Fermín López, que dejaron sus lugares a Pablo Fornals y Dani Olmo respectivamente. También ingresaron posteriormente Martín Zubimendi y Yeremi Pino. Según reportó la fuente, estos cambios produjeron una leve disminución en la contundencia del equipo español, permitiendo que Serbia encontrara más control sobre el balón, aunque sin generar amenazas reales frente al arco defendido por Unai Simón. El guardameta solo debió intervenir frente a un remate de Kostic, mientras que las opciones de los campeones de Europa se redujeron a una buena oportunidad de Rodri, quien prefirió asistir a Lamine Yamal, sin éxito en la definición.

El ritmo del encuentro decayó, hasta que el técnico riojano reactivó el sector ofensivo con el ingreso del debutante Víctor Muñoz y Ferran Torres en el minuto 63. En el lado serbio, Paunovic introdujo varios cambios, pero el rendimiento de sus dirigidos no experimentó mejoras notables. Según consignó el medio, fue en el minuto 72 cuando España amplió la ventaja con el tercer gol, obra de Víctor Muñoz, que definió tras un pase de tacón de Ferran Torres, marcando así en su primer partido absoluto con la selección.

Poco después, Ferran Torres intentó devolver la asistencia a Muñoz, pero el delantero no pudo superar la resistencia de Milinko-Savic, quien se consolidó como la figura más destacada de Serbia, deteniendo dos disparos consecutivos del propio Ferran y evitando un cuarto gol tras una intervención a Dani Olmo en los minutos finales. En ese tramo, también debutó oficialmente con la selección absoluta el central Cristhian Mosquera, quien ingresó en sustitución de Pau Cubarsí.

De acuerdo a lo informado por la fuente, España no se vio obligada a realizar esfuerzos excesivos en este compromiso, que fungió como la penúltima prueba antes de que Luis de la Fuente seleccione la lista definitiva para la Copa del Mundo. El amistoso dejó buenas sensaciones para varios de los nuevos nombres presentes en la convocatoria, a la espera del siguiente partido de preparación frente a Egipto, programado para el martes.

En cuanto a los detalles técnicos, España alineó desde el inicio con Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Fermín, Baena; y Oyarzabal. Las sustituciones incluyeron los ingresos de Mosquera, Fornals, Olmo, Muñoz, Zubimendi, Pino y Torres, conforme avanzó la segunda parte. Serbia formó con Milinko-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Mimovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Stankovic, Kostic; Mitrovic y Birmancevic, realizando múltiples cambios a lo largo del encuentro.

Los goles llegaron a través de Oyarzabal en los minutos 16 y 44, y Muñoz en el 72. El árbitro portugués Luís Godinho dirigió el partido ante 20.482 espectadores presentes en el estadio.

El medio detalló que con este resultado y el buen desempeño de los jugadores más jóvenes, la selección española avanza en su preparación mundialista, sumando confianza y alternativas tácticas a disposición de Luis de la Fuente. El cuerpo técnico evaluará el rendimiento individual y colectivo de cara a la convocatoria definitiva para la cita internacional que se disputará este verano.