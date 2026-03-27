La lentitud del caso contra los acusados del 11S frustra a supervivientes y familiares

Base Naval de Guantánamo (Cuba), 27 mar (EFE).- Casi 25 años después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, familiares de las víctimas y un superviviente que asisten a las vistas en la base naval de Guantánamo expresan una mezcla de frustración y escepticismo ante un caso que sigue estancado en su fase preliminar pero continúa marcando gran parte de sus vidas.

Para ellos, el problema va más allá de la complejidad del proceso contra el supuesto "cerebro" del 11S, Jalid Sheij Mohamed, y sus coacusados, y recae principalmente en la arquitectura creada por Estados Unidos para juzgarles en su enclave militar en el sur de Cuba, donde llegó a retener a unos 780 hombres en una prisión de máxima seguridad.

Colleen Kelly, enfermera de Nueva York y hermana de William Kelly Jr., una de las víctimas del World Trade Center, criticó la decisión de Washington utilizar un sistema nuevo de comisiones militares "que no había sido probado" antes, en lugar de juzgarlos en los tribunales federales.

Advirtió a EFE que esto ha hecho que "todo se discuta y se tenga que resolver desde cero", contribuyendo a la duración de las audiencias en la isla, cuya lejanía complica las vistas y contribuye a disminuir su frecuencia.

Aunque asegura que los procesos federales "no son perfectos", su presencia en juicios por terrorismo anteriores le ha demostrado "muy claramente" la diferencia frente al caso en Guantánamo, demorado por cuestiones legales, logísticas, de seguridad nacional, y la salud de testigos clave.

Esa lentitud ha tenido un coste emocional para los supervivientes y los familiares de las casi 3.000 víctimas en Nueva York, Washington y Pensilvania.

"Nadie ha rendido cuentas por el 11 de septiembre. (Osama) Bin Laden fue abatido, pero no hubo procedimientos judiciales. No se presentó ninguna prueba. Nadie ha sido formalmente hallado culpable aún", insistió Kelly.

Deborah García, cuyo marido, David García, también murió en el World Trade Center, tardó más de dos décadas en viajar a la base y sentarse en la galería de Camp Justice, donde esta semana reiniciaron las vistas previas después de meses de pausa. Las próximas no se celebrarán hasta mayo próximo.

El trayecto hasta aquí, explicó a EFE, ha sido tan largo como doloroso.

En 2023 viajó por primera vez a Guantánamo, donde ha observado los procedimientos en más de una ocasión. García estuvo en la isla cuando se tomó la decisión de suspender las vistas ante los intentos del Gobierno estadounidense de cerrar el caso mediante acuerdos de culpabilidad que habrían evitado la pena de muerte, iniciativa que luego fracasó.

A su entender, la sede elegida es parte de lo que no funciona en el proceso que, a su entender, debería celebrarse en territorio estadounidense. "Da la impresión de que el Gobierno de EE.UU. está poniendo obstáculos", afirmó.

"Me siento un poco menos esperanzada de que vaya a haber realmente algún tipo de juicio", indicó, mientras añadió que "al principio estaba a favor de la pena de muerte" pero cambió de parecer porque luego comprendió que una pena capital puede tomar décadas.

El coronel retirado del Ejército estadounidense, John Grote, herido en el atentado al Pentágono del 11S, acumula más de una década viajando a la isla y reconoce que ni en sus "sueños más descabellados" habría imaginado que casi después de un cuarto de siglo, el caso seguiría en la fase previa.

Insistió a EFE en que valora el esfuerzo para demostrar que su país no "es barbárico" y defiende el Estado de derecho, aunque se quejó del "paso de caracol" con que se mueve el proceso, en gran medida por los problemas de clasificación de información sobre los acusados.

Grote dijo sentirse frustrado por lo que ve como una estrategia de la defensa para "echar arena en el engranaje y ralentizar las cosas", pero dijo comprender que, para un abogado defensor, cada día que su cliente sigue vivo "es una victoria".

"No anticipo que estos cuatro individuos salgan nunca de la bahía", ya sea por una condena, por la edad o por causas naturales, advirtió.

Para Grote hacer que las personas no olviden el 11S se ha convertido en su "cruzada personal" porque "todavía hay familias ahí fuera que siguen sufriendo a causa de ello". EFE

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