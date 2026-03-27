Los hutíes afirman estar "listos" para intervenir en la guerra de Irán

En medio de una serie de ofensivas que han dejado más de 1.500 víctimas mortales en Irán, entre ellos figuras de alto rango como el líder supremo ayatolá Alí Jamenei y miembros clave del aparato militar y de seguridad, el conflicto en Oriente Próximo se intensifica. Según consignó el medio, el portavoz militar de los hutíes en Yemen, Yahya Sari, anunció que el grupo se encuentra preparado para intervenir militarmente en la guerra que enfrenta a Irán contra Estados Unidos e Israel, si persiste la escalada de ataques contra Irán y sus aliados regionales.

El comunicado, difundido este viernes y citado por la fuente original, detalla que los hutíes mantienen “el dedo en el gatillo para una intervención militar directa”, advirtiendo que cualquier incremento en las acciones ofensivas contra Irán, el partido-milicia libanés Hezbolá o la formación de nuevas alianzas hostiles encabezadas por Washington y Tel Aviv podría activar la participación armada de sus fuerzas. El grupo ha indicado también que considera motivo de intervención directa el uso del mar Rojo para operaciones militares que tengan como objetivo a Irán y a otros Estados musulmanes, bajo la premisa de no permitir tales acciones en la región.

De acuerdo con lo publicado, Sari condicionó el involucramiento hutí a la continuación de lo que describió como una “agresión injusta, opresiva y no provocada” que, desde su óptica, afecta la estabilidad, la seguridad y la economía a escala mundial y regional. El vocero instó a Estados Unidos e Israel a dar una respuesta inmediata a los esfuerzos diplomáticos orientados a frenar la escalada bélica, subrayando que los ataques afectan a países que identificó como musulmanes, incluyendo Palestina, Líbano, Irán e Irak.

El medio informó que el portavoz de los hutíes demandó además el levantamiento del bloqueo impuesto sobre Yemen, así como el respeto y la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza. Este acuerdo, recordó Sari, contempla disposiciones vinculadas tanto con derechos humanitarios como con la protección de los derechos legítimos del pueblo palestino.

Las declaraciones de Yahya Sari se produjeron luego de que, en la jornada anterior, el líder del grupo hutí, Abdul Malik al Huti, manifestara en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba—controlada por los rebeldes yemeníes—que los hutíes están listos para intervenir si las circunstancias lo requieren. Al Huti expresó: “Ante el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar, intervendremos sin dudar, como hemos hecho veces anteriores. Yemen no dudará a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense”.

El medio original detalló que, hasta el momento, los hutíes no han concretado una participación directa en el conflicto, pero han reiterado su predisposición a hacerlo si observan un aumento en las operaciones militares de Estados Unidos e Israel, especialmente aquellas que involucren a sus aliados en la región o que utilicen pasos estratégicos como el mar Rojo para objetivos militares.

El contexto de estas advertencias incluye la continuidad de ataques estadounidenses e israelíes en la región, hechos que han desencadenado represalias por parte de Irán que, según reportó la fuente, se han dirigido tanto contra territorio israelí como contra intereses de Estados Unidos en diversos países vecinos. La escalada ha llevado a los hutíes a posicionarse públicamente, exigiendo el alto inmediato de las ofensivas y el cese de las medidas de bloqueo sobre Yemen.

En su declaración, Sari reiteró la demanda de los hutíes para que los ataques contra Gaza, Líbano, Irán e Irak concluyan de inmediato, subrayando la necesidad de proteger a la población civil y garantizar la observancia de las obligaciones humanitarias internacionales. El grupo subrayó, citando a su portavoz y al líder Abdul Malik al Huti, que su motivación para intervenir no solo responde a consideraciones de seguridad, sino también a la solidaridad con otros grupos y países que consideran aliados frente a Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la información de la fuente yemení Saba, el discurso de los hutíes resalta una postura desafiante en el equilibrio de poder regional, sosteniendo su disposición a modificar su actual neutralidad si las hostilidades perjudican a sus socios estratégicos o trasgreden lo que consideran intereses yemeníes y musulmanes en el mar Rojo y otros escenarios clave.

La fuente también precisó que parte de las demandas hutíes se centra en la implementación efectiva de los acuerdos de alto el fuego ya establecidos en Gaza, marcando énfasis en los derechos humanitarios y la preservación de los derechos del pueblo palestino, así como en el alivio de las condiciones impuestas al pueblo de Yemen debido al bloqueo.

En el desarrollo de la situación, los hutíes reiteran que toda acción futura dependerá del comportamiento de Estados Unidos e Israel en la región. El grupo calcula su participación militar en función de la intensidad y el tipo de operaciones que perciban como amenazas directas a sus aliados o a sus propios intereses, subiendo el tono de sus advertencias en paralelo al aumento de la violencia en el territorio iraní y sus alrededores, según informó el medio original.