Manu Tenorio y Silvia Casas reaparecen más unidos que nunca tras los rumores de crisis

Aunque el cantante siempre ha intentado poner el foco mediático en su trabajo y su carrera profesional desde que salió de Operación Triunfo en 2002, en las últimas semanas Manu Tenorio ha protagonizado innumerables titulares y no precisamente por la música. Tras salir a la luz el problema de los 'inquiokupas' que sufre en su chalet en Sanlúcar de Barrameda -él mismo hizo pública la situación que sufre con estas personas que se niegan a abandonar su residencia y que le deben 10.000 euros desde hace más de un año-, el artista se ha visto obligado a defenderse de innumerables acusaciones y ataques por parte de su comunidad de vecinos, que le acusan de no pagar la cuota de la comunidad y que se han posicionado al lado de sus inquilinos. No solo eso, ya que se llegó a decir que estas personas sí pagaban el alquiler pero que habían recibido una carta de Hacienda para que no le diesen la renta mensual a Manu por tener deudas con la Agencia Tributaria. Informaciones que han hecho que el cantante estalle públicamente no solo en diferentes medios de comunicación sino también en redes sociales, dejando claro que no es cierto y poniendo todo este asunto en manos de la Justicia. A su lado, a pesar de que hace unos días se especuló con que la pareja podría estar atravesando una crisis tras 18 años juntos y un hijo en común, Silvia Casas, con la que ha reaparecido para disfrutar de un plan en pareja muy especial intentando desconectar de la polémica y de la 'pesadilla' en la que se ha convertido el tema de sus 'inquiokupas'. Aparcando por unas horas su faceta de papás, Manu y su mujer cenaron en una terraza cercana a su domicilio, compartiendo risas y confidencias desmintiendo así que su matrimonio se encuentre en sus horas más bajas. Tras saludar a un amigo con el que se encontraron por casualidad, la pareja regresaba a su casa agarrados de la cintura y presumiendo de su amor, dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de crisis y que Silvia es el gran apoyo del cantante en este delicado momento.

