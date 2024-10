Los millonarios migran en masa a Miami y gestora de ultrarricos se frota las manos

(Bloomberg) -- Durante casi dos décadas, CV Advisors ha ido ampliando gradualmente su negocio en Miami, cortejando sobre todo a familias latinoamericanas ultrarricas que buscan formas de proteger sus fortunas de la turbulencia.

Pero con el auge de Miami desde el comienzo de la pandemia y la llegada de decenas de ricos del noreste, también creció el negocio de atender a los residentes acaudalados de Florida y de otros lugares.

Solo este año, la empresa ha incrementado sus activos gestionados en un 35%, hasta los US$13.000 millones, cifra que incluye dinero nuevo y US$1.000 millones de ganancias por inversiones, según su fundador y director ejecutivo, Elliot Dornbusch. El ejecutivo espera que, en los próximos años, el volumen de negocio procedente de clientes estadounidenses supere con creces su exposición a Latinoamérica.

“Tuvimos suerte que la pandemia haya hecho que todo el mundo se fijara en esta zona”, señaló en una entrevista Dornbusch, que también es director de inversiones de la empresa, integrada por 70 personas. “Durante años no se consideró un buen lugar para los servicios financieros”.

La enorme afluencia de familias de otros estados que se mudan a Florida en busca de un mejor estilo de vida e impuestos más bajos está dando sus frutos en más de un sentido: además de nuevos clientes, cada vez hay más talento para contratar. Han incorporado a casi una docena de personas en los últimos meses y están buscando a otras más para apoyar el negocio.

Variedad de clientes

Fundada en 2009 y con sede en Aventura, al norte de Miami, la empresa cuenta con unos 120 clientes, entre familias adineradas e instituciones como compañías de seguros, fondos de dotación y fundaciones. Actualmente, la mitad proviene de América Latina y el resto se concentra en Florida y Nueva York.

Dornbusch se refiere a la función de CV Advisors como la de “mariscal de campo” de los clientes, que gestiona toda su cartera de activos invertibles y asesora sobre asignaciones. La firma requiere que los clientes tengan un mínimo de US$25 millones para invertir y no ofrece servicios de tipo family office, como planificación patrimonial, fideicomisos y asesoramiento fiscal.

“No tenemos productos ni fondos”, explica Dornbusch. “Somos empleados de la familia en todo momento, independientes y sin conflictos de intereses, fin de la historia”.

Aunque América Latina solía representar alrededor del 75% de sus clientes, Dornbusch espera que los de Estados Unidos superen esa cifra “por goleada” en los próximos años. CV Advisors tiene numerosos clientes estadounidenses que fueron fundadores y vendieron sus empresas, muchas de ellas en el sector tecnológico. Indicó también que supervisan el dinero personal de algunos gestores de fondos de cobertura con sede en Nueva York que tienen restricciones regulatorias.

Acuerdo con Constellation

Dornbusch, de 50 años, nació en Colombia y creció en Venezuela. Se mudó al sur de Florida en 2003 después de vender una empresa de construcción y ponerse nervioso con las crecientes tendencias autocráticas del expresidente venezolano Hugo Chávez. Empezó a administrar su propio dinero antes de terminar trabajando con las familias.

A finales del año pasado, CV Advisors vendió una participación del 24,9% a Constellation Wealth Capital por un monto no revelado. Aunque los fundadores no tenían la intención de vender, Constellation, dirigida por Karl Heckenberg, está ayudando a “institucionalizar” la empresa y será un inversionista a largo plazo, indicó Dornbusch.

En los últimos años, Constellation ha adquirido participaciones de tamaño similar en otros gestores de patrimonio estadounidenses, lo que ha permitido a estas empresas aunar recursos y competir por operaciones de mayor envergadura, explicó Dornbusch.

“Ahora no estamos invirtiendo US$100 millones, sino US$1.000 millones, pero estamos invirtiendo en 20 empresas”, afirmó. “Así que esto se va a volver mucho más interesante en el futuro”.

