EEUU acusa a Hamás de "no estar dispuesto" a participar en la elaboración de una propuesta de alto el fuego

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha acusado este miércoles al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de "no estar dispuesto" en las "últimas semanas" a participar en la elaboración de una propuesta de alto el fuego, y es que a mediados de agosto el grupo palestino rechazó un documento por "acomodarse a las condiciones" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que acusó de retirarse de puntos ya pactados. "Esto es realmente anterior a los acontecimientos de la semana pasada (...) Se remonta a varias semanas atrás, cuando estábamos intentando elaborar una propuesta que nosotros, junto con los otros mediadores, Egipto y Qatar, presentaríamos a las dos partes. Y en la preparación de ese paso estamos haciendo varios sondeos de lo que podría ser aceptable, (...) y Hamás se ha negado a participar", ha expresado Miller durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha aseverado que no hay una "falta de interés" por parte de Washington y del resto de negociadores, sino que "en las últimas semanas Hamás no ha estado dispuesto, por la razón que sea, a comprometerse". Miller también ha expresado que en otras ocasiones ha sido Israel el que "ha puesto obstáculos que han dificultado" el proceso de negociaciones y que han aplicado la diplomacia que han podido para "intentar superarlos". De igual forma ha explicado que el estancamiento de las negociaciones no ha llegado tras la intensificación del conflicto entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

