Brasil aboga por una OMC "plenamente operativa y accesible" frente al unilateralismo

São Paulo, 28 mar (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, defendió este sábado en Yaundé (Camerún) un sistema de resolución de controversias "plenamente operativo y accesible" en la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a las "acciones unilaterales".

"Un comercio previsible sustenta no solo el desarrollo, sino también la estabilidad global. La historia demuestra que cuando las reglas retroceden, el conflicto nunca está lejos", advirtió Vieira en una reunión de los miembros del Acuerdo Provisional de Arbitraje de Apelación Multipartito (MPIA).

El MPIA es un instrumento voluntario que se estableció como una respuesta temporal a la crisis del órgano de apelación en casos de disputas comerciales entre países de la OMC, paralizado ante la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre el nombramiento de sus miembros.

Vieira llamó así a fortalecer ese mecanismo provisional como "una forma de preservar la previsibilidad de las reglas", pues es un "refugio seguro" y un "bastión jurídico para quienes optan por el multilateralismo frente a las acciones unilaterales".

"El MPIA contribuye a evitar un escenario internacional en el que el poder prevalezca sobre el derecho" y "actúa como una salvaguarda esencial frente al unilateralismo, garantizando que los actores más pequeños no queden relegados por los más grandes", manifestó.

En este sentido, Vieira dio la bienvenida a los siete miembros que se han unido a él desde el año pasado: Vietnam, Reino Unido, Malasia, Paraguay, Barbados, Liechtenstein y Moldavia.

En su opinión, un comercio que contribuye al desarrollo de los países depende en gran medida de "la previsibilidad de sus normas".

Y "sin la posibilidad de recurrir a un mecanismo vinculante de solución de diferencias, el comercio corre el riesgo de verse determinado por dinámicas de poder", añadió el ministro.

No obstante, a pesar de resaltar el valor y la eficacia del MPIA, el jefe de la diplomacia brasileña instó a no olvidar el objetivo final: "contar con un sistema de solución de diferencias plenamente operativo y accesible para todos los miembros".

El encuentro del MPIA, que cuenta con 61 miembros de diversas regiones del mundo, tuvo lugar en el marco de la 14ª conferencia ministerial de la OMC, que se celebra hasta este domingo en Yaoundé. EFE