Pezeshkian advierte a Israel de que no entre en conflicto con Irán tras el ataque con misiles

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha advertido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no entre en conflicto con Teherán tras el ataque con misiles en represalia por las muertes del líder político de Hamás Ismail Haniye y del máximo jefe del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá. El presidente iraní ha señalado en un mensaje publicado en la red social X que Teherán "no es beligerante", si bien "se opone firmemente a cualquier amenaza". "Esta es solo una porción de nuestro poder. No entres en conflicto con Irán", ha agregado. Pezeshkian ha asegurado además que el ataque ha sido "una respuesta decisiva a la agresión del régimen sionista" sobre la base de los "derechos legítimos" de Teherán con el objetivo de "lograr la paz y seguridad" para el país, así como para la región. Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha resaltado en una publicación en redes sociales que los "golpes" contra el "desgastado y podrido régimen sionista" serán "más fuertes y más dolorosos".

Compartir nota: Guardar