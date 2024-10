Crece el uso de la IA entre los trabajadores del conocimiento en España: ya la utiliza el 59%, según un estudio de HP

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los trabajadores del conocimiento en España ha aumentado de forma relevante: el 59 por ciento ya la utiliza en el trabajo, frente al 34 por ciento que lo hacía el pasado año. La relación con el trabajo sigue sin ser sana. En 2024, solo el 25 por ciento de los trabajadores españoles ha afirmado tener una relación sana con el trabajo, cinco puntos más que en 2023. Las nuevas conclusiones, que se recogen en la segunda edición del 'Índice sobre la Relación con el Trabajo' de HP, apuntan a dos posibles soluciones: la IA y las experiencias laborales personalizadas. "En lugar de representar una amenaza, la IA permite a los empleados aprovechar sus grandes beneficios, con un enfoque cada vez más personalizado y centrado en el individuo", ha señalado la directora general de HP Iberia, Inés Bermejo, que asegura que "este avance, además de transformar cómo trabajamos, impulsa un entorno laboral más eficiente y gratificante para todos". Más de dos tercios (69%) de los usuarios españoles de IA están de acuerdo en que tener un mejor conocimiento de esta tecnología les ayudará a avanzar en sus carreras, mientras que la mitad (51%) señala una mejora en la conciliación de la vida personal y laboral. Los encuestados también señalan (68%) que la IA hace su trabajo más fácil. Casi siete de cada diez (69%), incluso, personaliza su uso para ser más productivo. De hecho, los trabajadores del conocimiento españoles creen que una experiencia de trabajo personalizada les haría ser más productivos (71%), mejoraría su relación con el trabajo (72%) y les incentivaría a permanecer más tiempo en sus empresas (69%). Asimismo, según el 'Índice sobre la Relación con el Trabajo', los trabajadores con conocimientos que utilizan IA comunican un índice de satisfacción laboral once puntos superior al de aquellos que no la utilizan (31 frente a 20). Sin embargo, el estudio de HP también revela áreas de mejora. Casi un tercio (31%) de los trabajadores españoles que usan IA señalan que su empresa no ofrece una formación adecuada en esta tecnología. También se destaca una urgente necesidad de que la IA se implemente de manera más generalizada en el ámbito laboral. Además, aunque el miedo a la IA está disminuyendo, aún el 37% de los trabajadores que no utiliza esta tecnología teme que su puesto sea sustituidos por ella, (un 5% más respecto al año anterior).

