Arabia Saudí, Turquía y Egipto comienzan en Pakistán dos días de conversaciones sobre la guerra de Irán

Durante una conversación telefónica sostenida el sábado entre el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ambos mandatarios discutieron la situación actual en la región y los ataques recientes contra infraestructura civil en Irán. Sharif reafirmó la condena de Pakistán a estos ataques y transmitió su solidaridad al pueblo iraní antes de destacar las iniciativas diplomáticas que Islamabad ha impulsado con Estados Unidos, los países del Golfo y otras naciones islámicas. Este contacto tuvo lugar en el marco de los esfuerzos recientes de Pakistán por posicionarse como un actor clave en la mediación regional, según publicó el medio origen del texto.

El Gobierno de Pakistán ha citado a ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto para iniciar a partir del domingo dos jornadas de reuniones enfocadas en la búsqueda de mecanismos que permitan resolver el conflicto en torno a Irán. De acuerdo con el medio que difundió la información, la agenda principal de este encuentro gira en torno a la reducción de tensiones en una región afectada por enfrentamientos y la escalada de violencia derivada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha repercutido en países vecinos.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, comunicó que la reunión sumará como invitado especial al primer ministro Sharif y que el propósito central será abordar vías diplomáticas para evitar una mayor desestabilización en Oriente Medio. Pakistán comparte una frontera de aproximadamente 900 kilómetros con Irán, lo cual aumenta la importancia estratégica de Islamabad en el contexto de los actuales episodios de violencia. El mismo ministro señaló el jueves que Pakistán ha estado transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán para contribuir a la reducción de tensiones, detalló el medio citado.

Shehbaz Sharif reiteró recientemente la disposición de su gobierno para albergar diálogos entre las partes involucradas, una postura que busca afianzar el papel de Pakistán como facilitador diplomático en la región. Según consignó la fuente, Sharif agradeció al presidente iraní el reconocimiento a los esfuerzos paquistaníes por propiciar la paz y promover la comunicación entre actores clave.

El contexto de estos esfuerzos se enmarca en la gravedad de los ataques israelíes mencionados, los cuales impactaron, en fechas recientes, infraestructuras civiles en territorio iraní. Islamabad ha mantenido una posición de solidaridad visible con Irán, comunicando en foros internacionales y durante contactos bilaterales su condena contra este tipo de acciones, según confirmaron representantes oficiales en los últimos días.

El medio original detalló también que los canales diplomáticos impulsados por Pakistán incluyen intercambios activos con Estados Unidos y potencias del Golfo, así como el desarrollo de contactos con diversas capitales islámicas. La reunión convocada para este domingo busca incorporar a actores como Arabia Saudí, Turquía y Egipto, países con influencia en la toma de decisiones y en los equilibrios regionales.

El aporte de Islamabad apunta a contener una escalada de hostilidades y fomentar entornos propicios para soluciones negociadas. Las autoridades paquistaníes sostienen que el diálogo es la vía adecuada para abordar el conflicto, en especial dada la proximidad geográfica y el impacto directo que los eventos en Irán pueden tener en la seguridad y estabilidad de Pakistán. La convocatoria y el desarrollo de estas conversaciones refuerzan la intención de las autoridades paquistaníes de sostener canales abiertos y posicionar al país como interlocutor relevante en el proceso de desescalada, según informó la misma fuente.

La invitación oficial otorgada a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto busca articular un enfoque conjunto que permita descomprimir la situación, mientras Islamabad media entre potencias internacionales y refuerza su papel en el tejido diplomático de Oriente Medio.