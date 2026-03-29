La Embajada de Israel en Japón rechaza documento de supervivientes de la bomba atómica contra los ataques a Irán

El presidente del Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica en Nagasaki, Shigemitsu Tanaka, de 85 años, expresó su rechazo ante el hecho de que la Embajada de Israel en Japón haya devuelto, sin abrir, una declaración en la que varios grupos de afectados exigían el cese inmediato de las hostilidades en Oriente Próximo. Según detalló la agencia japonesa de noticias Kyodo, los colectivos firmantes del documento buscaban comunicar una postura crítica hacia los recientes ataques israelíes y estadounidenses sobre territorio iraní.

De acuerdo con Kyodo, la devolución del escrito se produjo a través de la oficina postal, que informó a los remitentes que la legación diplomática israelí “se niega a aceptarlo”. El Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica en Nagasaki remarcó que la declaración ni siquiera fue leída por los representantes de la Embajada antes de ser rechazada. “El documento ha sido devuelto sin siquiera ser leído. Creo que se están volviendo intolerantes”, declaró Tanaka, quien lidera la organización que aglutina a los afectados por la detonación nuclear estadounidense sobre Nagasaki en 1945.

Diversos grupos de supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, entre ellos el citado consejo y otras tres agrupaciones, habían hecho pública a comienzo de marzo una declaración conjunta en la que pedían el cese de los ataques en territorio iraní por parte de Estados Unidos e Israel. Tal como consignó Kyodo, después de la difusión pública del comunicado, los grupos remitieron el documento formal a las embajadas de los países involucrados en el conflicto, con la intención de registrar su oposición a la escalada militar y el incremento de la violencia en Oriente Próximo.

El comunicado elaborado por estos colectivos exige un “alto el fuego inmediato” en la región, subrayando, según publicó la agencia Kyodo, la preocupación histórica de los afectados por armas nucleares ante cualquier despliegue militar que pueda derivar en nuevas tragedias humanitarias. Los supervivientes, conocidos en Japón como hibakusha, han mantenido históricamente una postura activa en el rechazo a la guerra y en la defensa del desarme global.

A la iniciativa se sumó la asociación Nihon Hidankyo, organización que en 2024 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Según mencionó Kyodo, ese colectivo también hizo llegar una petición formal solicitando el cese de las hostilidades en Oriente Próximo. Nihon Hidankyo argumentó que tanto las acciones estadounidenses como israelíes “ignoran el Derecho Internacional”, posicionándose así en favor de la necesidad de diálogo diplomático y el respeto a las leyes internacionales humanitarias.

Los supervivientes de los ataques de Hiroshima y Nagasaki han tenido un rol preponderante en la concienciación sobre las secuelas del uso de armamento de destrucción masiva, por lo que hechos como el rechazo diplomático a sus mensajes adquieren relevancia en el contexto de su tradicional papel como activistas por la paz. El caso reportado por Kyodo implica no solo la devolución de un documento sin ser revisado, sino también una señal respecto de la apertura –o ausencia de ella– por parte de algunas representaciones oficiales a la participación ciudadana y la crítica internacional en el actual escenario de tensiones militares en la región.

El episodio plantea adicionalmente el alcance de la participación de los hibakusha en los debates contemporáneos sobre conflictos y la vigencia de su testimonio en foros internacionales, especialmente cuando sus iniciativas se encuentran con respuestas oficiales que limitan el acceso a interlocución directa con las partes responsables de las acciones armadas.