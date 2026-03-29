Al menos un muerto y 25 heridos, siete de ellos críticos, tras un incendio en un rascacielos en Taiyuan (China)

Las labores de rescate siguen activas dentro del rascacielos situado en el barrio de Xiaodian, donde varias brigadas de bomberos revisan el edificio tras la extinción del incendio. Las autoridades de Taiyuan confirmaron que, aunque el fuego fue apagado, se mantienen las tareas de búsqueda y atención a posibles afectados, mientras continúa el despliegue de servicios de emergencia en la zona. Al menos una persona fallecida y veinticinco heridas, de las cuales siete se encuentran en estado crítico, conforman el balance provisional ofrecido por las fuentes oficiales tras el siniestro registrado la noche del sábado, según reportó la agencia de noticias Xinhua.

El incendio se originó poco después de las 20:00 horas locales en uno de los edificios de mayor altura de la capital de la provincia de Shanxi, en el norte de China. El Gobierno municipal de Taiyuan, citado por Xinhua, indicó que la rápida intervención de los equipos de emergencia permitió sofocar las llamas, aunque no aclaró el tiempo exacto que demandó el control total del fuego. Pese a la extinción, la magnitud del siniestro motivó que gran parte de los efectivos permanezcan en el lugar para atender la emergencia y continuar con el rastreo de posibles víctimas o atrapados entre los pisos del inmueble.

Según informó el medio estatal chino, entre los veinticinco heridos, siete presentan heridas consideradas de extrema gravedad y se encuentran bajo cuidados intensivos en distintos centros hospitalarios de la ciudad. Las autoridades locales coordinaron el traslado de los afectados a hospitales cercanos y pusieron en marcha un operativo para vigilar la evolución de los pacientes críticos, mientras se ofrece atención a las familias afectadas.

El origen del incendio todavía no ha sido determinado y permanece bajo investigación, conforme detalló la agencia Xinhua. Hasta la fecha, las autoridades encargadas de la seguridad y la supervisión de edificios en el distrito de Xiaodian recopilan datos en el propio inmueble y toman declaraciones tanto a residentes como a trabajadores de la zona. La policía local y los cuerpos de bomberos han iniciado una evaluación estructural del edificio para garantizar su estabilidad y prevenir posibles riesgos colaterales.

Los servicios de emergencia continúan desplegados en el sector, proporcionando asistencia tanto a los residentes como a los profesionales envueltos en las labores de búsqueda y control. El Gobierno municipal de Taiyuan informó que la prioridad permanece centrada en atender a los heridos, completar el rastreo en todo el edificio afectado y avanzar en las pesquisas sobre las circunstancias que dieron inicio al incendio.

De acuerdo con lo consignado por Xinhua, hasta el mediodía del domingo aún se desconocen detalles precisos sobre la causa del siniestro, mientras crece la expectativa por los peritajes técnicos que determinarán el punto de inicio y el modo en que se propagaron las llamas en una estructura de gran altura. Las autoridades remarcaron la continuidad de la investigación y convocaron a expertos en incendios para fortalecer las labores de peritaje y análisis.

La agencia china de noticias añadió que la administración local reforzó la vigilancia en otros edificios altos del distrito de Xiaodian, como medida preventiva mientras se completan las indagatorias sobre este incendio. Las inspecciones están orientadas a verificar condiciones de seguridad, salidas de emergencia y operatividad de sistemas antiincendios, con el fin de evitar hechos similares en el futuro próximo.

Xinhua agregó que equipos médicos se encuentran en alerta para responder a cualquier eventualidad relacionada con el estado de las víctimas y que se han dispuesto áreas de información y atención para familiares de residentes y trabajadores del inmueble siniestrado. Las autoridades municipales recalcaron, asimismo, que mantendrán la comunicación con la población conforme avancie la investigación y se estabilice la situación en el edificio.

Según los últimos datos facilitados por las fuentes consultadas por Xinhua, la cifra de afectados podría variar a medida que se procesen los informes actualizados desde el lugar del siniestro y los hospitales de Taiyuan. La pesquisa sobre la causa del fuego constituye ahora el principal objetivo de las autoridades, al tiempo que equipos de bomberos y policía custodian el inmueble y refuerzan las seguridades en el área aledaña al edificio siniestrado.