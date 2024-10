Alcanzado por una lancha no tripulada un buque que navegaba por el mar Rojo, al oeste de Yemen

Un buque ha sido alcanzado este martes en un ataque ejecutado con una lancha no tripulada cuando transitaba por el mar Rojo, al oeste de la ciudad yemení de Hodeida, según ha confirmado Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El organismo, vinculado a la Marina Real británica, ha indicado en su cuenta en la red social X que el suceso ha tenido lugar 64 millas náuticas (alrededor de 188 kilómetros) al noroeste de Hodeida y ha agregado que el capitán del barco ha confirmado que "el buque ha sido alcanzado por una lancha no tripulada". "El tanque de lastre número seis ha sido perforado", ha señalado, antes de apuntar que previamente se habían registrado cuatro impactos cerca de la embarcación. "Las autoridades están investigando. Se aconseja a los buques que transiten con cautela e informen a UKMTO de cualquier actividad sospechosa", ha zanjado. Los hutíes no se han pronunciado por ahora sobre el suceso, si bien han llevado a cabo decenas de ataques contra embarcaciones en la zona. Además, el portavoz de operaciones militares del grupo rebelde, Yahya Sari, ha apuntado en X que habrá "un anuncio importante" en las próximas horas. Los rebeldes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Además, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen, en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

