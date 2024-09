Lituania pide al TPI abrir una investigación contra Bielorrusia por crímenes contra la humanidad

El Gobierno de Lituania ha solicitado al Tribunal Penal Internacional (TPI) la apertura de una investigación al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, por crímenes contra la humanidad, entre ellos persecución política y deportaciones forzosas, en base al material recopilado y entregado por la oposición en el exilio. El Ministerio de Justicia de Lituania ha presentado este lunes en La Haya una petición formal para que se investigue estos supuestos crímenes, sobre todo a partir de las controvertidas elecciones de 2020, tras las cuales el Gobierno bielorruso llevó a cabo una campaña de persecución contra la oposición. La reclamación se basa en las pruebas de este hostigamiento que recogió el llamado Gabinete de Transición Unido de Bielorrusia a través del trabajo de campo realizado por organizaciones civiles, plataformas de Derechos Humanos y expertos independientes en Derecho Internacional, informa la cadena lituana LRT. La opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, ha celebrado el paso dado por Lituania y destaca que se trata del primer país en ejercer el derecho que le confiera el Estatuto de Roma para recurrir al TPI para que investigue los supuestos crímenes que habría cometido el Gobierno de Lukashenko. Este paso "da esperanza a cientos de miles de víctimas" de que los crímenes no queden sin castigo. "Hay que responsabilizar internacionalmente a los culpables y hay que poner fin a la represión", ha señalado la opositora en un mensaje publicado en la cuenta de Telegram del llamado Gabinete de Transición Unido de Bielorrusia. "Se ha sentado un precedente histórico porque por primera vez en la historia del TPI, un Estado que es parte del Estatuto de Roma remitió a la Fiscalía una situación en un Estado que no es parte de este Estatuto", ha destacado el jefe adjunto de este organismo de transición, el exministro de Cultura Paval Latushka. La queja, ha destacado, se produce en un momento en el que "los autócratas y dictadores" intentan colocar el poder de la fuerza sobre el de la ley. "Lukashenko soñaba con entrar en la historia. Lo logró. En todos los libros de texto será recordado no como el primer presidente, sino como el último dictador bielorruso y un criminal internacional", ha dicho.

