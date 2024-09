Epic Games demanda a Samsung y Google por frenar el uso de tiendas de aplicaciones de terceros con Auto Blocker

Epic Games ha interpuesto una demanda contra las tecnológicas Samsung y Google por frenar el uso de tiendas de aplicaciones de terceros, como es el caso de Epic Games Store, mediante la función Auto Blocker, que limita la descarga de aplicaciones de fuentes que no sean de Google Play o Samsung Galaxy Store, en los 'smartphones' Samsung Galaxy. La función Auto Blocker es una característica integrada en los 'smartphones' de la compañía coreana, que fue presentada en noviembre del pasado año con el objetivo de añadir una capa extra de protección a través de funciones como la prevención de descargas laterales no deseadas o comprobaciones de aplicaciones para detectar 'malware' potencial. Así, esta función fue lanzada en julio de este año con los últimos dispositivos plegables de Samsung Galaxy como una herramienta activada de manera predeterminada. Como resultado, Auto Blocker evita automáticamente la descarga de aplicaciones que no son de fuentes autorizadas, es decir, Google Play Store y Samsung Galaxy Store, en estos 'smartphones'. En este marco, Epic Games ha interpuesto una nueva denuncia, esta vez dirigida a Samsung y Google, con el pretexto de que, debido al uso de Auto Blocker están intentando debilitar la presencia de tiendas de terceros en los dispositivos del fabricante coreano. Esto se debe a que, al no permitir la descarga de aplicaciones desde tiendas de aplicaciones de terceros, los usuarios no pueden descargar aplicaciones desde la tienda Epic Games Store de forma sencilla, si no que deben llevar a cabo "un proceso excepcionalmente oneroso de 21 pasos", lo que puede ocasionar que los usuarios prefieran evitar esta tienda de aplicaciones. Así lo ha detallado la desarrolladora de videojuegos en la denuncia interpuesta, recogida por The Verge, en la que también ha indicado que Samsung no ofrece información sobre cómo una tienda de aplicaciones puede convertirse en una fuente oficial. Tal y como ha afeado Epic, cuando los usuarios quieren instalar una aplicación Auto Blocker muestra una venta emergente que señala que no se puede instalar. Sin embargo, no indica la posibilidad de desactivar la función de Auto Blocker, ni explica cómo llevarlo a cabo. Siguiendo esta línea, tal y como ha detallado el medio citado anteriormente, al tratar de buscar formas de desbloquear la herramienta en un dispositivo Samsung, la barra de búsqueda de la configuración no muestra resultados relacionados con dicha función, lo que dificulta el proceso. Asimismo, al desactivar Auto Blocker, Samsung señala que el bloqueador "mantiene tu teléfono seguro al bloquear amenazas y otras actividades sospechosas", por lo que pregunta al usuario si realmente quiere desactivarlo. Al respecto, Epic ha señalado en la denuncia que la función de Auto Blocker de Samsung no lleva a cabo inspecciones de seguridad para evitar el 'malware' en aplicaciones de terceros, si no que se trata de una función ideada para "evitar la competencia", según ha manifestado el director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney. "Auto Blocker no realiza ninguna evaluación de la seguridad de ninguna fuente específica o de ninguna aplicación específica antes de bloquear una instalación", ha sentenciado la desarrolladora de videojuegos. Con todo ello, Epic Games ha solicitado que Samsung cambie la configuración de Auto Blocker para que deje de estar activado de forma predeterminada o que, en su lugar, cree "un proceso de lista blanca honesto" para permitir que las aplicaciones pasen por el proceso de verificación de Samsung y, por tanto, se puedan instalar en el dispositivo. Por su parte, Samsung indica en su página de soporte que la configuración predeterminada para Auto Blocker se puede cambiar a Desactivado durante la configuración inicial del 'smartphone'. Asimismo, la propia compañía Epic Games dispone de un apartado en su web en el que explica cómo deshabilitar Auto Blocker de Samsung en cuatro pasos.

