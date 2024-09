Ucrania carga contra Suiza por respaldar el plan de paz propuesto por China y Brasil

El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha mostrado su rechazo al apoyo manifestado por Suiza a la propuesta de paz de China y Brasil, que defienden un proyecto de seis puntos en el que instan a las partes a "no ampliar el frente de batalla" y buscar una solución negociada al conflicto. Las autoridades ucranianas han aprovechado para recordar la cumbre celebrada en Suiza a mediados de junio y en la que más de un centenar de países estuvieron presentes para abordar una solución al conflicto basada en la propuesta de Kiev, que no contempla otro escenario que el de la retirada rusa. Brasil y China han trabajado en los últimos meses en su propio plan de paz que, aunque cuenta con el rechazo frontal de Kiev, cada vez parece ganarse más adeptos. Esta semana, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Pekín y Brasilia han reunido más apoyos a su plan. Sin embargo, en Kiev se mantienen firmes y el Ministerio de Exteriores ha publicado un comunicado en el que recalca que "no hay nada sobre Ucrania sin Ucrania", una frase repetida por el presidente Volodimir Zelenski para enfatizar la necesidad de que el país forme parte de las negociaciones sobre su propio futuro. Asimismo, la cartera diplomática ha reiterado que cualquier propuesta para la paz en el país "debería basarse en la Carta de Naciones Unidas e incluir el respeto a la soberanía y la integridad territorial dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas". "Consideramos que la Fórmula de Paz del presidente de Ucrania es el único camino hacia una paz integral, justa y sostenible. No es necesario crear formatos y plataformas adicionales para discutir formas de lograr la paz en Ucrania", han señalado desde el Ministerio de Exteriores. Kiev ha recalcado que toda aquella iniciativa que no se acoja a la Carta de la ONU "solo crea la ilusión del diálogo, mientras el agresor continúa con sus actividades criminales", razón por la que instan a Suiza y el resto de países a evitar participar en este tipo de iniciativas que "solo pueden complicar el proceso de paz".

