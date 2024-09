Machado agradece el apoyo "mundial" a la oposición y sostiene que Maduro está cada día "más solo y débil"

La opositora venezolana María Corina Machado ha aplaudido la multitudinaria respuesta a su petición de una "protesta mundial" cuando se cumplen dos meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio y ha ensalzado la "organización inteligente" de la oposición frente a la "evidente desesperación" del presidente Nicolás Maduro. "Ante la brutal represión tenemos que seguir cuidándonos y mantenernos organizados de forma inteligente (...). Nuestra protesta ciudadana evoluciona para que tenga el menor riesgo para la gente y el máximo impacto en nuestro objetivo que es la libertad", ha expresado en una publicación en la cuenta de Instagram de su partido, Vente Venezuela. Machado ha celebrado que sus partidarios están cada vez "más fuertes y organizados" tal y como han probado las manifestaciones de este sábado en "cientos de ciudades del mundo", lo que supone "un paso más para cobrar (su) victoria". Por contra, "frente a "la Venezuela valiente y buena", "cada día el régimen está más solo, aislado y débil", ha apostillado la opositora, quien ha defendido que las "arremetidas violentas" de Maduro no son más que "una señal evidente de desesperación", según declaraciones recogidas por el portal de noticias Efecto Cocuyo. A dos meses de "la apoteósica victoria del 28 de julio", Machado ha reclamado nuevamente la publicación de las actas electorales. "Cada acta contiene la verdad de la soberanía popular expresada en cada voto. Cada voto es una vida y es un mandato", ha sentenciado, garantizando que seguirá "luchando hasta el final" y que "no hay dilemas cuando se trata de Venezuela". Venezuela celebró el pasado 28 de julio unas elecciones tras las que el presidente Nicolás Maduro reivindicó su victoria con algo más del 51 por ciento de los votos, si bien la oposición, con su candidato Edmundo González al frente, asegura que el proceso no fue limpio y defiende haberse impuesto en los comicios, por lo que piden un recuento de las actas electorales.

