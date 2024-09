El primer ministro de Líbano reconoce que "no hay más opción que la diplomacia" para poner fin al conflicto

El primer ministro de Líbano, Nayib Mikati, ha aseverado que "no hay más opción que la diplomacia" como solución al conflicto entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, después de que los ataques israelíes hayan dejado ya más de mil muertos en apenas quince días, incluido el líder de la milicia islamista, Hasán Nasralá. "No dudaremos ni un momento en desempeñar el papel diplomático y no nos queda más opción que la diplomacia", ha manifestado Mikati durante un discurso televisado tras una reunión de emergencia de su gabinete, según recoge la cadena de televisión Al Manar, que guarda vínculos con Hezbolá. Asimismo, Mikati ha destacado que la reciente intensificación de los ataques israelíes podría haber obligado a hasta un millón de personas a huir de sus hogares rumbo a otras zonas más seguras de Líbano, provocando la que podría ser la peor crisis de desplazados en la historia del país. Hezbolá bombardea desde hace casi un año el norte de Israel en solidaridad con Gaza y ha provocado varias muertes y la evacuación de miles de personas. Israel ha respondido a estos ataques y desde mediados de mes intensificó su operación contra la milicia libanesa con una serie de bombardeos contra Beirut que se han cobrado la vida de Nasralá y gran parte de la cúpula de Hezbolá.

