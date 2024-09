Eugenia Silva, Rocío Crusset o María Pombo brillan con luz propia en la noche de Armani y Vanity Fair en San Sebastián

La revista Vanity Fair y la marca de cosméticos Armani Beauty han sumado sus fuerzas para celebrar el cine con una exclusiva fiesta en el marco de la 72º edición del Festival de Cine de San Sebastián. Una gran noche en la que el mundo de la moda y la interpretación demostraron que forman un tándem de éxito, y en la que como no podía ser de otra manera numerosas celebrities del mundo del arte, la cultura y el séptimo arte lucieron sus mejores galas en un entorno único como la Tabakalera, poniendo así el broche de oro a una semana inolvidable en la que estrellas de la talla de Penélope Cruz, Monica Bellucci, Cate Blanchett, Johnny Deep o Pedro Almodóvar han pasado por la ciudad vasca. Eugenia Silva, Miguel Ángel Silvestre, Feliciano López y Sandra Gago, Manuela Vellés, María Pombo, Dafne Fernández, Isabelle Junot, Lucía Rivera, o Rocío Crusset -que coincidió con su exnovio Juan Betancourt presumiendo de la relación cordial que tienen tras su ruptura en 2018- brillaron más que nunca siguiendo al pie de la letra el dresscode de una velada tan glamourosa como inolvidable. Eugenia Silva. Espectacular, la modelo -que es embajadora de Armani- arrasó con un sofisticado total look black compuesto por pantalón y top semitransparente con escotazo y pailletes iridiscentes, abrigo con solapas joya sobre los hombros y boina. 'Très chic', ¡y muy sexy! Rocío Crusset. La modelo, que se reencontró con su exnovio Juan Betancourt, derrochó sensualidad con un vestido luido de gasa con escote infinito y manga larga semitransparente en color gris con el que dejó sin respiración a más de uno. María Pombo. La influencer, que se movió como pez en el agua entre tanto actor, destiló elegancia con un vestido negro de manga larga con cuello tipo chimenea con transparencias y brillos, además de unos llamativos y enormes pendientes también en negro y un maquillaje más marcado de lo habitual de lo más favorecedor. Lucía Rivera. La modelo dio el toque 'glam' a la velada con un traje sastre en color negro que se ceñía a su cuerpo como un guante, y un top semitransparente de pailletes plateados con el que presumió de abdomen. Isabelle Junot. Siguiendo el dresscode a la perfección, la socialité lució un look de lentejuelas con pantalón fluido en negro y una blusa de corte oversize en plata con botonadura negra y cuello tipo mao al tono. Sandra Gago. Acompañada por su marido, el extenista Feliciano López, la modelo eligió un estilismo de inspiración oriental con falda lápiz en negro y top joya en negro y plata. Alejandra Onieva. La cuñada de Tamara Falcó ha combinado un top largo tipo vestido con escote palabra de honor y la parte de abajo de tul y lentejuelas, con pantalón satinado en negro y sandalias de tiras, también en negro, de taconazo. Manuela Vellés. Apostando por la originalidad y desmarcándose de los looks de fiesta de este tipo de galas, la actriz lució un pantalón negro ancho con aberturas en el bajo, top dorado que dejaba a la vista su abdomen y chaleco joya con estampado de lentejuelas en tonos dorados y azules a juego. Ana Fernández. Demostrando que menos es más, la actriz de 'Los protegidos' enamoró con un sobrio vestido negro de escote bardot y largo midi y sandalias de tacón alto y tira al empeine en el mismo tono. Aura Garrido. La intérprete estaba sencillamente radiante con un conjunto compuesto por un top tipo bandeau negro repleto con pequeños brillantes, y una voluminosa falda de gasa plisada en color azul noche con cientos de brillos. Dafne Fernandéz. Sobria a la par que sofisticada, la actriz lució un dos piezas con pantalón tipo bombacho y jersey de cuello alto en color negro con lentejuelas plateadas con motivos florales bordadas en ambas prendas. Miguel Ángel Silvestre. El actor se ganó el título de 'más guapo' de la noche con un impecable traje negro de raya diplomática sin solapas, que combinó con camisa blanca y corbata de terciopelo negro.

