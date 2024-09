Cómo sacar todo el potencial de las herramientas de inteligencia artificial de la familia Xiaomi 14T Series

Tras el lanzamiento mundial de los 'smartphones' de la familia Xiaomi 14T Series, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en Berlín, los expertos de la compañía han compartido una serie de consejos para exprimir todo el potencial de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que incorporan estos terminales y que, poco a poco, irán llegando al resto de dispositivos de la marca con el objetivo de aumentar la productividad y hacer más fácil el día a día de sus usuarios. Xiaomi ha dividido su experiencia AI en tres verticales: Productivity AI, en la que incluye su grabadora de voz inteligente (con transcripción de voz a texto, reconocimiento preciso del orador y resúmenes rápidos) y la aplicación AI Notes; Travel AI, donde incorpora AI Interpreter, herramienta que busca mejorar la comunicación durante reuniones o llamadas con traducción simultánea; y Creative AI, con herramientas dedicadas a la edición de foto, vídeo y de retrato inteligente (pudiendo generar avatares personalizados). Para completar esta experiencia, la compañía aprovecha su colaboración con Google para introducir en el teléfono inteligente Xiaomi 14T Pro la función 'Circle to Search', lo que permite hacer búsquedas rápidas con tan sólo hacer un círculo sobre el elemento en cuestión, e integra la aplicación Google Gemini para llevar la IA conversacional a otro nivel. ¿CÓMO ACTIVAR LAS FUNCIONALIDADES DE IA? Una de las aplicaciones más usadas por los usuarios es la de Notas y, para activar las funciones de inteligencia artificial, los usuarios tan solo tienen que acceder a la misma y seleccionar los tres puntos en la esquina superior derecha para que aparezca una ventana flotante con opciones como 'sumarización', 'proofreading' o corrección. Diseñado pensando en la eficiencia laboral, AI Notes resume contenido y asiste en el diseño, la corrección de pruebas y la traducción. Otra app muy útil es la grabadora. Para sacar todo su potencial el usuario puede ir al apartado de opciones y elegir 'transcripción por AI' para convertir sus grabaciones en texto automáticamente. Esta herramienta es capaz de identificar diferentes interlocutores y generar resúmenes, haciendo que la comunicación sea más fluida en reuniones y convirtiéndose en el complemento perfecto de la aplicación de Notas. Pensando en los más viajeros, la inteligencia artificial llega también a la función de Interprete. Se puede acceder a ella desde el centro de control o directamente desde la app dedicada para traducir en tiempo real. "La función puede detectar el idioma hablado y traducirlo en tiempo real. También admite el modo cara a cara, en el que ambas partes pueden ver el contenido traducido en vivo, lo que hace posible las conversaciones en diferentes idiomas", detallan desde Xiaomi. CREATIVIDAD A GOLPE DE 'PROMPT' CON AI FILM Una de las funciones que más ha llamado la atención de los usuarios tras el lanzamiento de la familia Xiaomi 14T Series es AI Film. Esta herramienta es capaz de montar vídeos de manera automática con las órdenes recibidas por parte del usuario a través de un 'prompt' (una pequeña frase que resuma el objetivo del vídeo que se quiere editar). Para poner esta función en marcha basta con seleccionar los clips de vídeo que se quieren incluir (con una duración mínima de 0,6 segundos) y pulsar el botón 'automático' para aplicar efectos de AI. El resultado será un vídeo que incluye sincronización musical y sugerencias de composición en función de las necesidades expresadas por el propio usuario y los vídeos disponibles. Dentro del apartado de creatividad, los usuarios también pueden aplicar la inteligencia artificial a la edición fotográfica con dos funciones principales: Expansión de Imágenes y Borrado Pro. La primera de ellas permite generar contenido más allá de la imagen original con un relleno automático de las zonas vacías mediante AI, mientras que la segunda admite el reconocimiento inteligente y la eliminación de objetos seleccionados. El usuario tiene que descargar el plugin de edición de la galería para usar estas herramientas avanzadas de edición. Por último, mediante el botón que se encuentra en la esquina superior derecha de la galería, los usuarios pueden acceder a la función AI Portrait, que crea avatares generados por inteligencia artificial a partir de fotos de la galería. El usuario puede añadir descripciones de texto para explorar diversas versiones de sí mismo, ya sea para lograr imágenes divertidas que compartir en redes sociales o planos más profesionales para añadir a su LinkedIn, por ejemplo. UNA MEJORA CONSTANTE CON XIAOMI HYPER OS Asimismo, Xiaomi 14T Series se ha comprometido a mejorar continuamente la experiencia de software, lo que ha dado lugar a más de 600 mejoras de software desde enero de 2024, que han dado lugar a un aumento del 9,8 por ciento en la velocidad del sistema. Las mejoras incluyen una mejor optimización multilingüe, sincronización de funciones con Android, y la reducción de las vías de entrada y la redundancia de aplicaciones, lo que resulta en una experiencia más limpia, más fluida y más sensible. Esta nueva familia de dispositivos también presenta tres funciones -sincronización de llamadas, transferencia de aplicaciones y transferencia de reproducción- que garantizan una conectividad perfecta y transiciones sin esfuerzo entre dispositivos, lo que aumenta significativamente la productividad. Además, la función 'Link to Windows' ofrece a los usuarios un entorno informático de PC integrado, salvando las distancias entre las experiencias móvil y de escritorio.

