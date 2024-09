VÍDEO: Marlaska recuerda a Sumar, Bildu y Podemos que la política exterior la marcan Sánchez y Albares

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado a Sumar, EH Bildu y Podemos, que contarán con representantes en la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que la política exterior del Gobierno la marcan el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares. En Bilbao, donde ha intervenido en el I Congreso de Derecho Penitenciario en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Marlaska ha insistido en que es "inaceptable" que Sheinbaum haya decidido no invitar a Felipe VI a su toma de posesión después de que este no respondiera a la carta que le envió el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, solicitando una disculpa pública por la Conquista. Tras recordar que el Gobierno ha decidido no enviar a ningún representante al acto que tendrá lugar el próximo 1 de octubre por la "inaceptable" exclusión del monarca, Marlaska ha asegurado que no tiene "nada que decir" sobre que otros representantes políticos vayan a acudir al acto. En todo caso, el titular de Interior ha querido recordar que la política exterior del Ejecutivo de España "la marcan el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos exteriores". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/908209/1/marlaska-critica-veto-mexico-rey-insiste-no-iran-representantes-gobierno TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

