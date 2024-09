VÍDEO: Feijóo pide a Sánchez denunciar a Maduro ante Corte Penal Internacional y promete "redoblar presión diplomática"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha agradecido al Partido Popular que sean "aliados" en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y ha defendido seguir avanzando con la movilización ciudadana y con medidas como el cierre de los flujos financieros. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a "redoblar la presión diplomática" en favor de Edmundo González y ha anunciado que reclamará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. "Es mi obligación pedir al Gobierno de España que denuncie a Maduro ante el Tribunal Penal Internacional. Es mi obligación como representante de la mayoría de los ciudadanos que han votado en el mes de julio", ha declarado Feijóo en un coloquio junto a Machado --que se ha conectado por videoconferencia-- organizado por el Grupo Popular en el Ateneo de Madrid. En este acto, con el título '28J: el día que ganó Venezuela', se ha brindado una fuerte ovación a la líder opositora y ha contado con la asistencia, entre otros de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y la portavoz adjunta de los 'populares' en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo. "QUIEN TIENE QUE IRSE ES MADURO, NO EDMUNDO GONZÁLEZ" Feijóo, que ha definido a Machado como una mujer "valiente", ha recalcado que "el que resiste, gana", como decía el Nobel Camilo José Cela. Dicho esto, ha señalado que ahora les toca estar a la altura de las circunstancias y se ha comprometido a "redoblar la presión diplomática", activando a los gobiernos de los 27 para que se posicionen. "Quien tiene que irse es Maduro, no es Edmundo González", ha proclamado, para añadir que tiene que asumir la responsabilidad que tienen porque no pueden ser "tibios" ni "equidistante" ante lo que está ocurriendo. Tras asegurar que el régimen de Maduro está "más débil que nunca" como prueba que haya "intensificado la represión", Feijóo ha dicho a Corina Machado que puede contar con el PP en su lucha. "Quiero trasladarte que cuentes con nosotros, que no vamos a fallar, que la mayoría del pueblo español no le va a fallar al pueblo venezolano, que te sientas cómoda porque España es un país aliado de la democracia venezolana", ha manifestado. Además, el presidente del PP ha criticado que se tilde a su formación de "oportunista" por defender la libertad en Venezuela. "Zapatero ha trabajado para que Edmundo se fuera. Yo trabajaré para que se vaya Maduro", ha sentenciado. En su intervención, María Corina Machado ha dado las gracias a Feijóo y a sus "grandes amigos", citando a Tellado o Álvarez de Toledo, porque "han sido grandes aliados en esta lucha" porque están "en la misma causa". "Lo que está pasando en Venezuela es realmente histórico", ha proclamado, para añadir que el movimiento que están construyendo es "irreversible". Dicho esto, ha defendido avanzar con medidas como el cierre de los flujos financieros. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/908491/1/feijoo-pide-sanchez-denunciar-maduro-corte-penal-internacional TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

