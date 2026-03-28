México intensifica rescate de los cuatro mineros atrapados en una mina en Sinaloa

Ciudad de México, 28 mar (EFE).- El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó este sábado que las brigadas de rescate para localizar a los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa (noroeste), se intensifican para localizar a uno de los afectados por el colapso de una presa de jales.

Tras la incorporación de la CNPC a las labores de rescate, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó, en un comunicado, que las brigadas han logrado asegurar y avanzar “264 metros de tablones, alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero”.

Sin embargo, advirtieron que “tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador” atrapado desde el pasado 25 de marzo en la mina en cuestión, la cual se ubica en el municipio de El Rosario y es propiedad de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

“El siguiente objetivo prioritario de las brigadas es continuar con la exploración de 1,5 kilómetros de rampas, manteniendo la colocación de soportes de madera para garantizar un avance seguro”, detalló el documento.

Y aseguró que a lo largo del día se acelerarán estos esfuerzos y se incrementará el número de personal técnico especializado desplegado en la zona del accidente, ubicada en la localidad de Chele.

También adelantó que, según los análisis técnicos realizados por especialistas en geotecnia, se determinó que el origen del incidente “derivó de una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales”.

“Esta ruptura estructural permitió la infiltración descontrolada de líquidos hacia los niveles inferiores, generando un proceso de erosión subterránea que comprometió la estabilidad de las galerías y desembocó en el colapso”, explicó la SSPC.

En ese sentido, advirtió que el avance de la búsqueda se realiza de manera muy cuidadosa, ya que “las galerías se encuentran obstruidas con lodo”, por lo que se han colocado tablas de triplay para “estabilizar las condiciones del terreno y proteger a los rescatistas”.

Aunque las autoridades no ofrecieron novedades sobre la ubicación de los mineros, manifestaron que la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene informada de manera directa y permanente a los familiares de los afectados.

Sobre el incidente ocurrido el 25 de marzo y reportado a las autoridades el 26 del mismo mes, la CNPC indicó que "al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas".

"Tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de México activó de manera inmediata los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio", apuntó.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm). EFE