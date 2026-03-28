Agencias

Hallan un "narcotúnel" usado posiblemente para pasar droga de Marruecos a España

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Ceuta (España), 28 mar (EFE).- La Policía Nacional española localizó este sábado en dos naves enlazadas entre sí un posible narcotúnel utilizado para pasar droga de Marruecos a Ceuta, ciudad española ubicada en el norte del continente africano.

Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la policía realizaron desde ayer una operación antidroga que se ha saldado con la detención de 16 personas, según adelantó el diario local "El Faro de Ceuta" y confirmaron a EFE fuentes policiales.

En el marco de esta investigación los agentes accedieron a una nave industrial situada en el Polígono del Tarajal próximo a la frontera con Marruecos donde se localizó una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para el traslado de droga.

Los agentes de la Udyco solicitaron el apoyo de Bomberos para intervenir en la zona y los agentes están trabajando para verificar en qué punto termina y si lo hace en el lado marroquí.

Se trata de una estructura similar al narcotúnel hallado por la Guardia Civil hace un año, unos metros más adelante que estas dos naves entrelazadas.

Para los trabajos llevados a cabo este sábado, la Policía Nacional se ha ayudado de un dron que ha volado en varias ocasiones haciendo batidas tanto por la parte superior de las naves como hacia Marruecos. EFE

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