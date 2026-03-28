Vingegaard da otro recital en la Volta con el doblete en Queralt

La diferencia de tiempo entre Jonas Vingegaard y sus principales oponentes en la Volta se incrementó tras la etapa disputada hoy en Queralt. Este avance se debió a que varios de sus rivales no lograron sostener el ritmo que impuso el ciclista danés en los momentos decisivos, según informó el medio que reportó sobre el desarrollo de la competición.

El medio detalló que Vingegaard, integrante del Team Visma, sumó una nueva victoria en la Volta al imponerse en la etapa que concluyó en Queralt. La actuación del pedalista danés consolidó su liderazgo en la clasificación general y le permitió distanciarse aún más de los corredores que, hasta ahora, habían intentado disputarle el primer puesto.

Tal como consignó el medio que cubrió el evento, el desarrollo de la etapa resultó favorable para Vingegaard, quien aprovechó la exigente subida final para marcar la diferencia sobre el resto del pelotón. El ritmo impuesto por el corredor del Team Visma fue calificado como inalcanzable por varios de los equipos rivales, cuyos representantes cedieron terreno en los kilómetros finales.

Jonas Vingegaard demostró nuevamente su capacidad competitiva en las etapas de montaña, estrategia que utilizó para ampliar la brecha con respecto al segundo y tercer lugar de la general. El ciclista danés mantuvo un control constante de la carrera y supo responder a los intentos de ataque provenientes de otros corredores.

Según publicó el medio que sigue el desarrollo de la Volta, el rendimiento de Vingegaard en jornadas anteriores ya lo perfilaba como el favorito de la competencia. La victoria en Queralt refuerza esta condición y dificulta que otros participantes puedan restarle ventaja en las etapas que restan de la carrera.

La etapa vivió momentos de especial tensión durante las últimas ascensiones, en las que varios de los favoritos sufrieron para mantenerse en contacto con Vingegaard. El trabajo realizado por el Team Visma en el control del pelotón resultó clave, permitiendo que su líder llegara a los tramos decisivos con energía suficiente para lanzar el ataque definitivo.

El medio detalló que, tras cruzar la meta, el danés agradeció el apoyo de su equipo, subrayando la importancia de la estrategia conjunta que le permitió marcar diferencias durante la jornada. Los rivales directos, por su parte, admitieron dificultades para seguir el ritmo y destacaron la superioridad mostrada por el ciclista escandinavo en la etapa.

La nueva victoria de Vingegaard en Queralt representa el segundo triunfo consecutivo en la presente edición de la Volta, lo que incrementa la presión sobre los equipos perseguidores. Las diferencias en la clasificación general se agrandan, lo que podría condicionar el desarrollo de las próximas etapas en función de la necesidad de recortar tiempo al líder.

Vingegaard, que ha logrado mantener un elevado nivel durante toda la competencia, se consolida como la principal referencia de la Volta, según analizó el medio que cubre la carrera. El resultado obtenido en Queralt refuerza la estrategia de Team Visma y plantea un reto a los demás equipos que buscan reducir la distancia en la general.