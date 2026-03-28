Vingegaard encarrila la Volta con otra exhibición

Berga (Barcelona), 28 mar (EFE).- Las previsiones se cumplieron y el danés Jonas Vingegaard (Visma / Lease a Bike) completó en el Santuario de Queralt, de primera categoría, el doblete de etapas de montaña de la 105 edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que, salvo sorpresa mayúscula, conquistará este domingo en Barcelona.

El bicampeón del Tour de Francia afrontará la última etapa en Montjuïc con una ventaja de 1:22 y 1:30 sobre el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que cruzaron la meta a 10 segundos del danés.

El también galo Valentin Paret Peintre (Soudal-Quick Step) y el belga Remco Evenepoel, que este sábado trabajó para su compañero Lipowitz, completan el top-5 de una general en la que destaca Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), que escala hasta el décimo puesto. El ecuatoriano firmó una gran etapa después de cruzar la meta en sexta posición, a 1:29 de Vingegaard.

El danés emuló al esloveno Tadej Pogacar, que en la Volta de hace dos años también se llevó una etapa similar con final en el mismo puerto. Esta vez, el líder de la ronda catalana atacó a sus rivales a 2,2 kilómetros del final.

Como ya sucedió en 2024, una multitud de aficionados coloreó la ascensión del último escollo del día para animar a los ciclistas. El ambiente recordó al de una etapa de una gran vuelta de tres semanas. Y, un día después de mostrarse indomable en las rampas del Coll de Pal, de categoría especial, el líder del Visma brindó a los presentes otra tarde para el recuerdo.

En la línea de salida, cicloturistas y aficionados se agolpaban en los buses de los equipos para saludar a sus ídolos. Los más aclamados, los Visma de Vingegaard con uno de sus gregarios, Sepp Kuss, un enamorado de las carreteras de la zona, como el principal reclamo.

Antes de afrontar una etapa dura, la última con un final en alto de la presente edición de la Volta, Kuss agradeció sonriente el apoyo de los aficionados locales. Pronto la alegría dio paso a una calma tensa dentro del pelotón por la caída en el tramo neutralizado de Pavel Novak (Movistar Team), que abandonó la carrera y obligó a parar la marcha del pelotón unos minutos.

La sexta jornada se presentaba tan apasionante como la anterior, con 158,2 kilómetros de recorrido que incluían los ascensos al Coll de la Batallola, de tercera categoría, el coloso Coll de Pradell (especial) y la Collada de Sant Isidre, de primera, antes de una subida final al Santuario de Queralt.

Ya en los primeros kilómetros, los ataques se multiplicaron para conformar la fuga del día con quince ciclistas. Entre ellos destacaban nombres de equipos punteros como el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), que pugnaba por el maillot de montaña, el neerlandés Bart Lemmen (Visma), Carapaz , el italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team).

En el pelotón, los Visma del líder marcaban el ritmo en llano y en el ascenso al Coll de Pradell, con un desnivel medio del 6,5% y rampas máximas del 18% a lo largo de 15 kilómetros. Los Decathlon de Gall y los Bahrain de Lenny Martínez cedieron toda la responsabilidad a los gregarios del líder.

En la cabeza de carrera, el catalán Marc Soler probó un ataque antes de Vallcebre, la parte más dura de Padrell, y fragmentó el grupo con el sudafricano Munton a rueda.

Por detrás, Ciccone, Carapaz y Svestad-Bardseng se acercaban a los dos primeros. Los tres culminaron la cima junto a Soler, con el pelotón rodando a un minuto y medio. Cian Uijtdebroeks, del Movistar, fue el único ciclista bien posicionado en la general que se atrevió a atacar a los favoritos en el segundo escollo de la jornada.

En el penúltimo puerto -la Collada de Sant Isidre- cuatro Red Bull -Cattaneo, Lipowitz, Hindley y Evenepoel- relevaron a los Visma y aumentaron el ritmo para dar caza a los escapados.

El primero en atacar en Sant Isidre fue fue Oscar Onley (Ineos Grenadiers), cuarto clasificado del pasado Tour de Francia, antes de que Lipowitz y Evenepoel volvieran a endurecer la carrera, lo que provocó que Vingegaard se quedara sin gregarios a 28 kilómetros del final, aunque tampoco los necesitó.

Vingegaard y otros tres de los seis primeros clasificados -Lipowitz,Lenny Martínez y Paret-Peintre- siguieron el ritmo diabólico de Evenepoel en el descenso, que redujo el grupo perseguidor a seis corredores. Gall, segundo antes del inicio de la etapa, quedó rezagado y cedió 2:08 en la línea de meta.

Con Ciccone neutralizado, el ritmo del danés, el belga y los otros tres favoritos, alejaron de la victoria al ecuatoriano Richard Carapaz, el último superviviente de la escapada, que, pese a ello, escaló hasta la décima posición en la general.

Y en las rampas de Queralt, a rebosar de aficionados en los últimos metros, Vingegaard dio el hachazo definitivo a la Volta antes de su última etapa, con salida y llegada en Barcelona, de 95,1 kilómetros. Los ciclistas deberán subir siete veces el Castillo de Montjuïc (2ª) antes de cruzar en bajada la línea de meta, donde Vingegaard espera ser encumbrado como sucesor de Primoz Roglic en el palmarés de la carrera.