Sofía Cristo, implacable con su hermano Ángel: "La maldad existe. Como un hijo puede hacer esto a una madre"

Implacable. Así se ha mostrado Sofía Cristo con su hermano Ángel después de que haya vendido a la revista holandesa 'Privé' unas imágenes de su madre Bárbara Rey junto al Rey Juan Carlos en actitud cariñosa en su terraza de su casa de Boadilla del Monte en 1994. Unas instantáneas que la vedette niega que hiciese su hijo cuando tenía 13 años, como él mismo ha revelado en la entrevista que acompaña a la exclusiva de la publicación de los Países Bajos, en la que se asegura que la artista habría presuntamente chantajeado al Emérito para que sus fotografías juntos no viesen nunca la luz a cambio de una millonaria cantidad. Mientras Bárbara ha confesado a diferentes periodistas que está destrozada y ha confirmado que ya ha puesto el asunto en manos de sus abogadas para tomar medidas legales tanto contra su hijo como contra todos los medios de comunicación que se han hecho eco de las imágenes, Sofía se ha mostrado mucho más contundente que su madre a su llegada a Madrid este jueves. En declaraciones exclusivas a Europa Press, la DJ ha revelado que tanto ella como su madre "todavía estamos procesando" lo que ha hecho Ángel, "en shock". "No voy a hablar absolutamente nada de él. Lo que sí sé es que vamos a demandarle. Tanto a él como a la revista holandesa. Y a todos los medios que aquí se hacen eco y publiquen las imágenes que también van a ser demandados, evidentemente porque es una propiedad privada, porque son unas fotos robadas y porque hay mucho trasfondo detrás de las fotos" ha anunciado. "De todas formas la maldad existe y lo estáis comprobando" ha añadido implacable, preguntándose "como un hijo puede llegar a hacer esto con una madre y destrozarle así su intimidad, su privacidad, su vida". "Hay que ser mala persona. No voy a decir nada más. Y de verdad que no quiero entrar en el tema, ya está" ha sentenciado. Asegurando que aunque "hay más gente detrás" y "todos sabéis quién es la cabeza pensante", Sofía no quita responsabilidad de lo sucedido a Ángel, al que acusa de "maltratador" sin paliativos: "Es que mi madre está siendo maltratada por mi hermano. Por mi padre y por mi hermano. Por supuesto por muchas más cosas que yo no voy a contar, pero por supuesto mi hermano es un maltratador psicológico que es lo que está haciendo con mi madre" afirma rotunda. Por eso, la hija de Bárbara Rey no ha dudado en confesar que "espera" que la demanda que va a interponer su madre contra Ángel conlleve una pena de cárcel.

