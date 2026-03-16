Bondalti logra superar el porcentaje mínimo de aceptación del 50% en su OPA sobre Ercros

La adhesión de Oddo BHF, entidad financiera francesa que posee el 4,9% de Ercros, a la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Bondalti, tuvo lugar pocos días antes del cierre del período de aceptación, lo que marcó un punto de inflexión en el proceso. Según información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma portuguesa Bondalti superó el umbral mínimo de aceptación del 50% en su OPA sobre Ercros, tras finalizar el plazo el pasado viernes, de acuerdo con los resultados preliminares proporcionados por Banco Santander, banco agente en la operación.

El nivel de aceptación de la oferta, que proponía adquirir el 100% del capital social de Ercros a 3,505 euros por acción, excedió el 50% de los derechos de voto efectivos, detalló la firma lusa en su comunicación del lunes. Tal como publicó la CNMV, estos datos aún no son definitivos y el desenlace oficial se conocerá una vez que la autoridad bursátil publique el resultado dentro del plazo establecido.

De acuerdo con la información consignada por Banco Santander, el cierre del período de aceptación marcó una respuesta significativa por parte de los accionistas. El papel de Oddo BHF resultó relevante, dado que su aceptación confirmó la disposición del grupo francés a formar parte de la operación, aun cuando Ercros había solicitado a los inversores mantener la confianza en la gestión actual.

La posición de Ercros durante el proceso incluyó mensajes dirigidos a los accionistas en los que sostenía que la oferta de Bondalti se había presentado en una coyuntura de debilidad del mercado y, en consecuencia, no resultaba conveniente vender en esas condiciones. "Vender ahora implicaría renunciar a participar en la previsible recuperación del valor de las acciones. Ercros cuenta con los activos, la experiencia y el capital humano necesario para seguir generando valor", manifestó la empresa española, según reportó la CNMV.

En la misma línea, la química española advirtió que quienes decidieran desprenderse de sus acciones no participarían en las posibles sinergias derivadas de una eventual integración ni en los futuros rendimientos potenciales que se esperaban tras la operación. Según resaltó la compañía ante los resultados preliminares de la OPA, mantenía la confianza en sus capacidades para afrontar los desafíos sectoriales y aprovechar la eventual recuperación del valor bursátil.

La oferta de Bondalti fue formulada para adquirir la totalidad de los títulos de Ercros, fijando su precio en 3,505 euros por acción, una cifra evaluada tomando como referencia la situación financiera y de mercado del momento. La operación también despertó opiniones divididas entre los accionistas, reflejándose en la campaña de comunicación desplegada por Ercros, que insistió en solicitar el rechazo a la OPA mientras argumentaba que la empresa mantenía sólidos fundamentos para recuperar valor en el futuro.

Informe original de la CNMV y declaraciones reproducidas por la firma portuguesa destacaron que, si bien los resultados publicados son indicativos, la confirmación definitiva depende de la revisión y publicación oficial del supervisor bursátil en los siguientes días. La incertidumbre acerca del impacto a largo plazo sobre la configuración accionarial y los resultados de Ercros permanece hasta la resolución formalizada por la CNMV, tal como remarcó el comunicado emitido por Bondalti y Banco Santander.

El episodio supone un paso relevante en la reconfiguración del mapa accionario del sector químico en España, en tanto que las próximas actualizaciones determinarán el desenlace de la materialización de la OPA y las eventuales implicaciones para la estructura de control y las estrategias futuras de Ercros.