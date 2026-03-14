Irán asegura que ha incapacitado al portaaviones 'Abraham Lincoln' mientras EEUU responde que sigue operativo

“El mayor buque de guerra de Estados Unidos, que sembraba el terror con su nombre y saqueaba los recursos musulmanes, fue puesto fuera de servicio por el poderío de Irán y se vio obligado a huir tras una derrota histórica, derrota que pasó a la historia”, afirmó el general Abolfazl Shekarchi, portavoz principal del Ejército iraní, durante una intervención ante los medios nacionales. Esta declaración se enmarca en el contexto de una serie de enfrentamientos recientes entre fuerzas iraníes y el portaaviones estadounidense ‘Abraham Lincoln’ en el mar de Arabia. Según reportó la agencia Europa Press, las afirmaciones de Shekarchi indican que el navío estadounidense quedó inutilizado y que debió cambiar su posición como resultado directo de los ataques lanzados en los últimos días.

No obstante, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó completamente la versión iraní. Tal como consignó Europa Press, en respuesta a los anuncios y a una declaración previa emitida por un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, las autoridades militares estadounidenses aseguraron que el ‘USS Abraham Lincoln’ permanece operativo y que todos los ataques contra el portaaviones han sido “repelidos con éxito”. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el CENTCOM calificó las informaciones procedentes de Teherán como falsas y manifestó: “Las fuerzas de seguridad iraníes no solo difunden mentiras recicladas, sino que las contradicen con más mentiras”.

Mientras la tensión entre los gobiernos de ambas naciones se mantiene elevada, la controversia sobre el estado funcional del 'Abraham Lincoln' ha adquirido relevancia tanto en los medios internacionales como en las comunicaciones oficiales. El Ejército estadounidense insistió, según detalló Europa Press, en que el Grupo de Ataque del portaaviones sigue en capacidad de operar y mantiene el dominio del espacio aéreo iraní desde el mar.

La versión de Irán sobre la supuesta retirada y neutralización del buque sugiere, de acuerdo con las declaraciones de Shekarchi, un éxito militar significativo que buscan destacar en el panorama regional. Las autoridades iraníes argumentan que, con estos ataques, se logró detener la actividad de una de las principales naves de guerra estadounidenses en la zona.

Por otro lado, el relato estadounidense se sostiene en la continuidad de las operaciones del portaaviones en aguas del mar de Arabia, junto con la afirmación de que los mecanismos defensivos de la embarcación y su equipo de combate han demostrado una capacidad adecuada para contrarrestar cualquier ataque reciente. El CENTCOM, según informó Europa Press, recalcó que el ‘Abraham Lincoln’ y su grupo continúan con sus misiones asignadas y no han sufrido daños que comprometan su operatividad.

La disputa por la narrativa sobre estos hechos refleja la competencia discursiva entre ambos Estados en medio de una coyuntura caracterizada por hostilidades y diferencias estratégicas en la región. Mientras Irán opta por presentar los ataques como una victoria relevante y un revés para la presencia militar estadounidense, Washington responde negando daños significativos y reafirmando su control y capacidad de disuasión marítima frente a las costas iraníes.

Las razones detrás de estas declaraciones contradictorias responden al interés de ambos gobiernos por enviar señales distintas tanto a sus respectivas poblaciones como a la comunidad internacional. Según detalló Europa Press, la controversia permanece abierta y la información circulante sobre el estado del portaaviones sigue estando marcada por versiones opuestas y la ausencia de verificaciones independientes de los hechos sobre la superficie del mar de Arabia.

Los episodios recientes se suman a una serie de incidentes en la región donde la desinformación y la guerra de declaraciones oficiales han sido una constante. Hasta el momento, según el reporte de Europa Press, los portavoces estadounidenses mantienen la postura de que el ‘Abraham Lincoln’ continúa con sus operaciones programadas y que las flotas estadounidenses que operan en la zona mantienen la vigilancia y respuesta ante cualquier intento hostil.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press, la situación en torno al ‘USS Abraham Lincoln’ se inscribe en el marco más amplio de la escalada de tensiones en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, donde se multiplican mensajes contradictorios sobre la situación real en el mar y la efectividad de las acciones militares emprendidas por cada bando.