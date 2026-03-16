Colombia

Toro irrumpió en una vivienda en Sahagún, Córdoba, y dejó dos personas heridas: una tendría fractura

El hecho ocurrió en la vereda Rincón Grande, donde organismos de emergencia atendieron la situación y trasladaron a los afectados a un centro asistencial. Las autoridades iniciaron indagaciones para identificar al propietario del animal y establecer responsabilidades

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Los lesionados recibieron primeros auxilios
Los lesionados recibieron primeros auxilios en el sitio antes de ser trasladados a un centro asistencial. - crédito @luchovoltios/X

Un toro irrumpió de manera repentina en una vivienda familiar ubicada en la vía hacia el corregimiento de Rincón Grande, en Sahagún, Córdoba. El animal, que se encontraba fuera de control, ingresó al inmueble y atacó a varias personas que se encontraban en su interior. El hecho dejó como resultado a dos personas heridas, una de ellas con una posible fractura causada por el impacto del semoviente.

Tras el ataque, los gritos de auxilio de los residentes alertaron a la comunidad. La reacción fue inmediata y personal médico del Camu San Rafael y unidades del Cuerpo de Bomberos de Sahagún acudieron rápidamente al lugar. Los socorristas brindaron asistencia en el sitio y lograron estabilizar a los afectados antes de su traslado a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.

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Según versiones conocidas por el medio local chicanoticias, el pánico se apoderó del vecindario mientras intentaban proteger a los niños y adultos mayores presentes en el inmueble. La fuerza del animal provocó daños materiales y generó temor entre los vecinos, quienes buscaron refugio en las viviendas cercanas.

Organismos de emergencia apoyaron la
Organismos de emergencia apoyaron la atención y el control de la situación tras el ingreso del animal al inmueble. - crédito @luchovoltios/X

Asistencia médica y atención de la emergencia

Tras el llamado de auxilio, personal médico del Camu San Rafael y unidades del Cuerpo de Bomberos de Sahagún acudieron a la vivienda afectada. Los rescatistas aplicaron primeros auxilios a las víctimas y lograron estabilizarlas antes de su traslado a un centro asistencial, donde fueron valoradas por especialistas.

La atención oportuna permitió controlar el estado de los heridos y evitar un desenlace más grave. Los afectados permanecen bajo observación médica mientras se realizan estudios para determinar la magnitud de las lesiones, especialmente la fractura diagnosticada de manera preliminar.

Preocupación por la seguridad rural

De acuerdo con Burbuja Política, la comunidad manifestó preocupación por el riesgo que representa la presencia de animales de gran tamaño cerca de las viviendas, por lo que reiteraron la solicitud a los propietarios de ganado para que refuercen el mantenimiento de cercas y ejerzan mayor control sobre sus animales, con el objetivo de prevenir emergencias similares.

La comunidad pidió reforzar las
La comunidad pidió reforzar las medidas de seguridad para evitar que animales de gran tamaño lleguen a zonas habitadas. - crédito Unal

Investigación y accionar de las autoridades

Las autoridades locales abrieron una investigación para identificar al propietario del toro y establecer las responsabilidades por los daños materiales y las lesiones causadas. Las acciones buscan definir si existió negligencia en el manejo y control del animal, lo que podría dar lugar a sanciones.

Contexto normativo: prohibición de la tauromaquia y actividades con animales

Este incidente ocurre en el marco de la transición legal que vive el país respecto a las actividades taurinas y el control de animales en zonas urbanas y rurales. Recientemente, la ley ‘No más olé’ fue avalada por la Corte Constitucional, ampliando el marco regulatorio en torno a la protección animal.

La normativa restringe no solo las tradicionales corridas de toros, sino que también incorpora las corralejas y las peleas de gallos dentro de las prácticas prohibidas. El nuevo marco legal responde a la demanda de sectores sociales que buscan reducir riesgos para las personas y animales, así como garantizar la seguridad en contextos rurales.

La ley ‘No más olé’
La ley ‘No más olé’ busca avanzar en la eliminación progresiva de prácticas como corridas de toros, corralejas y peleas de gallos en Colombia. - crédito Colprensa

Excepciones legales y eventos recientes

Pese a la nueva legislación, la prohibición contempla requisitos específicos que, al cumplirse, permiten la realización de algunos eventos taurinos. Un ejemplo reciente se dio en Manizales, donde se llevó a cabo la 71.ª edición de la Feria de Manizales, con la participación de 16 toreros y dos novilleros. El espectáculo, financiado de manera privada y con plazas llenas, culminó con dos profesionales corneados, situación que reavivó el debate sobre la seguridad de estos eventos y la exposición a riesgos tanto de los toreros como del público.

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