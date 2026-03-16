Mueren diez personas por un incendio en un hospital en el este de India

El ministro principal de Odisha, Mohan Charan Majhi, informó que mantuvo una conversación con el primer ministro indio, Narendra Modi, con el objetivo de coordinar la ayuda tras un incendio registrado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital SCB, en la ciudad de Cuttak, al este de India. Durante la comunicación, según consignó el medio NDTV, Majhi transmitió el agradecimiento a Modi por su voluntad de ofrecer asistencia en medio de la emergencia, mientras se desplegaban los operativos de atención a las víctimas y se gestionaba la respuesta institucional ante la tragedia.

De acuerdo con la información difundida por la cadena india NDTV, el incendio causó la muerte de al menos diez personas durante la madrugada del lunes y dejó heridos a once trabajadores médicos que se encontraban en la zona afectada. El suceso ocurrió cerca de las 2:30 de la mañana, hora local, y hasta el momento las causas que provocaron el siniestro permanecen bajo investigación. Equipos de emergencia y bomberos acudieron con rapidez al hospital para combatir las llamas y rescatar a los pacientes que permanecían bajo cuidados intensivos.

El gobierno del estado de Odisha confirmó que se trasladó a 23 pacientes hacia otros departamentos médicos del propio centro hospitalario para garantizar su seguridad y continuar su atención médica. Majhi anunció, según detalló NDTV, la puesta en marcha de una investigación oficial dirigida a esclarecer tanto las circunstancias que originaron el incendio como la respuesta de los diferentes equipos de emergencia que participaron en la evacuación y el control del fuego.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Majhi indicó que visitó personalmente las instalaciones del hospital con el propósito de evaluar la situación directamente y coordinar los protocolos de respuesta junto con los equipos médicos y de rescate. Durante la visita, instruyó a las distintas autoridades encargadas a ofrecer toda la ayuda posible a los afectados, enfatizando que todos los departamentos y grupos involucrados actuaban de forma coordinada y continua para afrontar la crisis.

Según publicó NDTV, el ministro principal anunció que las familias de las personas fallecidas y heridas recibirán compensaciones. Majhi subrayó la importancia de garantizar la atención y el acompañamiento a las víctimas y sus allegados, y reiteró el compromiso del gobierno estatal de brindar la máxima colaboración a las autoridades de salud y de emergencia en las labores de auxilio y esclarecimiento de los hechos.

Las labores de rescate y el despliegue de bomberos en el Hospital SCB permitieron controlar la propagación del fuego en el área afectada, pero el impacto del incendio planteó desafíos en la transferencia inminente de los pacientes críticos a otras áreas asistenciales. El reporte de NDTV señaló el esfuerzo realizado tanto por el personal médico como por los equipos de rescate para minimizar el número de víctimas, en una situación de extrema tensión por la presencia de pacientes con cuadros delicados.

Las autoridades estatales han destacado la rápida intervención de los servicios de emergencia, al tiempo que se mantiene la atención en la situación de los trabajadores médicos heridos, quienes están recibiendo tratamiento por las lesiones sufridas durante la operación de rescate. El foco de la investigación se orienta en estos momentos tanto a las causas técnicas que llevaron al inicio del incendio como a la evaluación de los sistemas de prevención y alerta del hospital.

El siniestro representa uno de los más graves en recintos médicos de la región oriental de India en los últimos meses, lo cual ha puesto en debate las condiciones de seguridad en centros sanitarios y la capacidad de reacción frente a emergencias de esta magnitud. Mientras prosigue la recogida de testimonios y la revisión de las instalaciones, las autoridades mantienen la atención en la recuperación de los heridos y en el acompañamiento a los familiares de las víctimas, según reiteró NDTV en sus actualizaciones.

La cadena de televisión india continuará siguiendo la evolución de la investigación oficial y la situación de los pacientes trasladados a otros departamentos, al tiempo que el gobierno estatal y federal analizan nuevas medidas para fortalecer los protocolos de seguridad hospitalaria.