Rusia anuncia el derribo de unos 150 drones lanzados por Ucrania, incluidos más de 45 que se dirigían a Moscú

El Ministerio de Defensa de Rusia detalló en un comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa interceptaron un total de 145 aparatos aéreos no tripulados durante la madrugada, de los cuales 46 se dirigían específicamente hacia Moscú. Esta operación, descrita como una de las más intensas desde el inicio del conflicto iniciado en febrero de 2022 tras la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, tuvo lugar mientras continuaban los combates en distintas regiones del país. Según informó el medio, las fuerzas militares de Rusia informaron que la ofensiva con drones tuvo como objetivo diferentes zonas del país, sin aportar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

Tal como publicó la fuente, las autoridades rusas informaron que el número total de drones lanzados por el Ejército de Ucrania se acercó a ciento cincuenta, sumando tanto los destruidos en las inmediaciones de la capital como en otras áreas. De acuerdo con la información oficial, los sistemas de defensa aérea respondieron al ataque mediante la destrucción de los aparatos antes de que alcanzaran sus objetivos principales, centrando sus esfuerzos en la protección de Moscú y regiones vecinas.

En la región de Moscú, los militares reportaron la eliminación de 53 drones, de los cuales 46 tenían como destino la capital rusa. El Ministerio de Defensa enfatizó que la acción coordinada de los sistemas antiaéreos logró evitar el impacto directo de estos dispositivos sobre áreas urbanas de alta densidad. Además, reportó que la operación contó con la colaboración de diferentes unidades destinadas a la protección del espacio aéreo nacional.

Según señaló el comunicado difundido por el Ministerio y que reprodujo la prensa, la ofensiva ucraniana con drones no se limitó a la capital, sino que también alcanzó diversas regiones. En Briansk, al oeste del país y cerca de la frontera con Ucrania, se destruyeron 38 aparatos no tripulados. Igualmente, en Yaroslavl, ubicada al noreste de Moscú, se interceptaron once drones en la misma madrugada.

La región de Kaluga, situada al suroeste de Moscú, registró la destrucción de ocho drones, desde donde según detalló el medio, los aparatos habrían intentado sobrevolar zonas críticas de infraestructuras civiles y militares. En Smolensk, vecina a Bielorrusia, fueron neutralizados siete drones, mientras que en Rostov, en el sur de Rusia y cerca del mar de Azov, los sistemas de defensa derribaron seis dispositivos no tripulados, según consignó el Ministerio de Defensa en sus publicaciones.

Por otro lado, la zona de Ulianovsk, más alejada hacia el centro del país, contabilizó cinco drones abatidos. A su vez, Tver, al norte de Moscú, informó sobre la destrucción de cuatro drones en su espacio aéreo. Las regiones de Voronez y Kostroma reportaron tres drones derribados cada una, de acuerdo con los detalles ofrecidos por las autoridades en redes sociales y citados por la prensa local.

El reporte oficial también incluyó incidentes en la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, aunque ese proceso no cuenta con el reconocimiento internacional de la mayoría de países. Crimea registró la destrucción de tres drones sobre su territorio, lo que evidencia la extensión de la ofensiva ucraniana más allá de las fronteras rusas internacionalmente reconocidas, según la información difundida por el Ministerio.

Adicionalmente, otras regiones afectadas por el ataque fueron Volgogrado, donde las autoridades informaron de dos drones destruidos, y Krasnodar y Saratov, con uno interceptado en cada una. Según el detalle global publicado en redes por el Ministerio de Defensa, la rápida reacción de los sistemas de defensa evitó impactos directos sobre instalaciones estratégicas y núcleos urbanos.

Durante el desarrollo de estos ataques, ni el Ministerio de Defensa de Rusia ni las autoridades locales entregaron información sobre posibles heridos ni datos sobre daños materiales en las zonas sobrevoladas por los drones ucranianos. El comunicado se limitó a detallar el número de aparatos interceptados y su reparto regional a lo largo del país.

El episodio representa uno de los intentos de ataque con drones más numerosos reportados por Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania. De acuerdo con lo publicado por el medio, el Gobierno ruso atribuye el incremento de este tipo de acciones a la intensificación de las operaciones militares en el contexto del conflicto.

Las publicaciones del Ministerio de Defensa en sus cuentas oficiales se acompañaron de mapas e imágenes alusivas a la interceptación, que evidencian tanto la distribución de los ataques como la respuesta de sus sistemas de defensa. Según consignó la fuente, la acción coordinada de las fuerzas rusas tuvo como propósito la preservación de la seguridad en áreas claves del país durante las horas nocturnas en que tuvo lugar la ofensiva.