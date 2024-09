Qonto se expande a Portugal, Austria, Bélgica y Holanda

La 'fintech' francesa Qonto comenzará a operar desde el 1 de octubre en cuatro nuevos mercados: Portugal, Austria, Bélgica y Países Bajos. El objetivo de la compañía con esta estrategia es alcanzar el millón de clientes para 2026. Al tener una licencia como entidad de pagos a nivel europeo, puede trasladar su licencia a cualquier otro países de la Unión Europea (UE). Así, tras el lanzamiento en octubre en estos nuevos mercados estará presente en cuatro geografías, sumando España, Francia, Italia y Alemania. Actualmente, en los cuatro mercados en los que opera hay unos 12,8 millones de pymes y autónomos. Sumando los mercados en los que se lanzará alcanzará un total de clientes potenciales de 17,4 millones. Esta cifra significa una cobertura potencial del 75% de la pequeña y mediana empresa europea que representan el 99% del tejido empresarial y genera 100 millones de empleos al año en la UE, explica la 'fintech' en un comunicado. Según ha explicado el consejero delegado y cofundador de Qonto, Alexandre Prot, en una entrevista con Europa Press, el plan inicial de la compañía es entrar en estos nuevos mercados de forma remota, con los equipos situados en sus oficinas actuales. "Probablemente el próximo paso de localización sea también tener equipos locales y oficinas, de la misma forma que hicimos cuando llegamos a Alemania, Italia y España", ha explicado. En estos primeros pasos de Qonto en los cuatro nuevos mercados, el objetivo de la 'fintech' es ir probado qué funciona o qué necesitan mejorar. Por ello, ofrecerán sus servicios gratis durante un par de meses a los nuevos clientes. Asimismo, Prot ha explicado que ve posibilidades de negocio en Portugal, Austria, Bélgica y Países Bajos porque cerca del 98% de su mercado potencial es cliente de la banca tradicional. Además, el hecho de ser países más pequeños supone una oportunidad al haber menos competidores. "Dentro de las 'fintech', suele haber más 'startups' creadas en las grandes economías de la eurozona. Pero también si eres una 'startup' estadounidense o británica que quiere venir a Europa continental, normalmente vas primero a Alemania, Francia, Italia o España pero no demasiado rápida a Austria o Portugal", ha detallado el ejecutivo. De cara al futuro, Qonto planea ganar escala en estos cuatro países de manera orgánica para entender mejor tanto al mercado como a sus nuevos clientes. En todo caso, no se cierran a posibles adquisiciones. "Quizá en uno o dos de ellos, si tenemos socios interesantes o empresas interesantes que podamos adquirir, podríamos hacerlo. No hay planes a corto plazo, pero quizá en los próximos años esto es algo interesante que podría pasar", ha explicado Prot. El consejero delegado de Qonto ha descartado que la 'fintech' vaya a optar por una licencia bancaria a corto plazo. Entre sus prioridades se mantiene la expansión geográfica, el crecimiento como entidad de pago y a través de nuevos productos. Además, a futuro Qonto baraja comenzar a crecer en empresas de mayor tamaño, ya que su foco de marketing actual son las pymes de hasta 50 empleados. En todo caso, Prot ha explicado que esto se trata de una elección de Qonto, ya que tienen clientes de mayor tamaño y no existe ninguna regulación ni limitación técnica por la que no puedan dar servicio a empresas con varios cientos de trabajadores.

