Macron afirma que Israel no puede "ampliar sus operaciones" en Líbano "sin consecuencias"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Israel no puede "ampliar sus operaciones" en Líbano "sin consecuencias" y ha instado "encarecidamente" al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a detener la escalada con el partido-milicia chií Hezbolá. "No puede ni debe haber una guerra en Líbano. Por eso, pedimos encarecidamente a Israel que detenga la escalada en Líbano y a Hezbolá que deje de disparar contra Israel. Hacemos un fuerte llamamiento a todos aquellos que les proporcionan medios para que dejen de hacerlo", ha subrayado. Macron ha resaltado en la 79ª Asamblea General de la ONU que Hezbolá ha asumido "demasiado tiempo" el "riesgo insoportable de arrastrar a Líbano a la guerra". "Francia exige respeto por parte de todos de sus obligaciones a lo largo de la 'Línea Azul'. Actuaremos para establecer una vía diplomática para proteger a las poblaciones civiles y evitar una explosión regional", ha señalado. Por otro lado, ha resaltado que Israel "tiene derecho legítimo de protegerse" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, si bien ha criticado que la guerra que libra en el enclave palestino "dura demasiado". "Las decenas de miles de víctimas civiles palestinas no tienen justificación ni explicación. Han muerto demasiadas personas inocentes y también las lloramos y estas muertes son también un escándalo para la humanidad, y una peligrosa fuente de odio, de resentimiento, que amenaza a la humanidad", ha precisado. Asimismo, ha reiterado su condena a los ataques "terroristas" del 7 de octubre a manos de las milicias palestinas, que se cobraron la vida de cerca de 1.200 personas, incluidos 48 franceses, mientras que también ha exigido la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. El presidente francés ha hecho un llamamiento a tomar "las medidas necesarias para preservar" la solución de dos Estados con garantías de seguridad para Israel, así como con el restablecimiento de la Autoridad Palestina. "Se conocen las condiciones para una paz justa y duradera", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar