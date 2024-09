China evalúa inyectar US$142.000M de capital a principales bancos

(Bloomberg) -- China está considerando inyectar hasta 1 billón de yuanes (US$142.000 millones) de capital en sus mayores bancos estatales para aumentar su capacidad de apoyo a la economía en dificultades, según personas familiarizadas con el asunto.

La financiación procederá principalmente de la emisión de nuevos bonos soberanos especiales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Los detalles aún no se han ultimado y están sujetos a cambios, añadieron las personas. Esta medida sería la primera vez desde la crisis financiera mundial de 2008 que Pekín inyecta capital en sus grandes bancos.

China se está apresurando en reabastecer sus bancos —aunque los seis principales tienen niveles de capital que superan con creces los requisitos— tras revelar amplias reducciones de las tasas hipotecarias y recortar la tasa de política monetaria para reactivar la economía. Reclutados para apoyar la economía durante los últimos años, bancos como Industrial & Commercial Bank of China Ltd. y Bank of China Ltd. luchan ahora contra márgenes bajos récord, menguantes ganancias y creciente deuda incobrable.

Li Yunze, máximo regulador bancario del país, dijo esta semana en una conferencia de prensa en Pekín que las autoridades actuarían para impulsar el capital básico nivel 1 en sus seis principales bancos comerciales, sin dar más detalles. La Administración Nacional de Regulación Financiera no respondió a una solicitud de comentarios.

“Se trata de un tipo diferente de estímulo”, dijo Hao Hong, economista jefe de Grow Investment Group. “Si se hace a través de una emisión especial de bonos es un estímulo fiscal y puede estabilizar a los bancos mientras los precios de la propiedad siguen bajando. Garantizará que la capacidad de préstamo de los bancos no se vea afectada”.

Los megabancos chinos se han visto sometidos a una presión cada vez mayor por parte de los reguladores para que apuntalen la economía en dificultades ofreciendo préstamos más baratos a prestatarios de riesgo, desde promotores inmobiliarios y propietarios de viviendas hasta vehículos de financiación de gobiernos locales con problemas de liquidez. Más recientemente, algunos de los bancos hicieron caso a los llamados del gobierno para pagar sus primeros dividendos provisionales para apoyar al mercado de valores, incluso cuando el crecimiento de las ganancias y los márgenes está cayendo.

La financiación ahora es favorable para el gobierno. En mayo, China puso en marcha otra emisión prevista de 1 billón de yuanes en bonos soberanos especiales ultralargos, con el objetivo de concluir las ventas a mediados de noviembre. En la última subasta se vendió un bono a 30 años con un rendimiento promedio del 2,19%, un mínimo histórico según los datos de Bloomberg sobre emisiones anteriores de ese plazo que se remontan a 2007.

Las ganancias combinadas de los bancos comerciales chinos aumentaron solo un 0,4% en el primer semestre, el ritmo más lento desde 2020. Mientras tanto, los márgenes netos de interés del sector han seguido reduciéndose, alcanzando un mínimo histórico del 1,54% a finales de junio, muy por debajo del umbral del 1,8% considerado necesario para mantener una rentabilidad razonable.

El mayor reparto de dividendos también amenaza con erosionar las reservas de capital de los bancos de importancia sistémica, que se enfrentan a requisitos de capital adicionales en virtud del llamado mecanismo de capacidad total de absorción de pérdidas impuesto a nivel mundial.

Los seis bancos más grandes —que también incluyen a Agricultural Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp., Bank of Communications Co. y Postal Savings Bank of China Co.— se han basado principalmente en las ganancias retenidas para aumentar las reservas de capital.

Su coeficiente promedio de adecuación del capital básico nivel 1 había descendido ligeramente hasta el 11,77% a finales de junio, pero se mantiene por encima del nivel del 8,5% exigido a los bancos de importancia sistémica de China.

“En teoría, los grandes bancos no necesitan más capital para mantener sus operaciones a menos que se les pida que asuman más riesgo crediticio”, dijo Francis Chan, analista senior de Bloomberg Intelligence. “En este caso, 1 billón de renminbi será más o menos para ese propósito”.

No sería la primera vez que Pekín interviene para apoyar a sus bancos, la mayoría de los cuales siguen siendo propiedad mayoritaria del Estado.

China rescató por primera vez a sus cuatro grandes bancos a finales de la década de 1990, cuando su ratio de préstamos morosos se disparó hasta cerca del 40%. En aquel momento, los responsables políticos vendieron bonos especiales para recaudar capital y crearon bancos malos estatales para comprar 1,4 billones de yuanes de préstamos morosos a su valor nominal. El esfuerzo fue en gran medida un éxito, sentando las bases para más de una década de crecimiento vertiginoso que convirtió a China en la segunda economía mundial y ayudó a muchas de sus mayores empresas a acceder a los mercados mundiales de capital.

El gobierno también inyectó US$60.000 millones de reservas extranjeras a principios de los años 2000 para recapitalizar ICBC, Bank of China y China Construction, que se estaban hundiendo en una crisis de préstamos morosos tras décadas de préstamos dirigidos por el gobierno a empresas estatales no rentables. En 2008, Agricultural Bank recibió unos US$19.000 millones en un rescate, lo que culminó una década de reestructuración del sector bancario.

