China anuncia investigaciones contra las "barreras comerciales" de EE. UU.

Shanghái/Taipéi, 27 mar (EFE).- El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este viernes la apertura de una investigación a Estados Unidos por sus "barreras comerciales" contra varias economías como la china por exceso de capacidad manufacturera y supuestos trabajos forzosos.

En un comunicado, un portavoz de la cartera de Comercio explica que, en respuesta a las pesquisas iniciadas por Estados Unidos a mediados de este mes, China lanza de "forma recíproca" dos investigaciones sobre barreras comerciales impuestas por Washington.

La primera de ellas se debe a las prácticas y medidas de EE. UU. que, según Pekín, "perjudican las cadenas globales de producción y suministro"; y la segunda va dirigida a las acciones de Washington que "obstaculizan el comercio de productos verdes", de acuerdo al comunicado.

El Ministerio de Comercio de China avanzará en estas investigaciones conforme a la Ley de Comercio Exterior y las normas de investigación sobre barreras al comercio exterior, y "adoptará las medidas correspondientes en función de los resultados, con el objetivo de salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos", indicó el portavoz.

Estas investigaciones se anuncian un día después de la reunión celebrada en Camerún entre el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la antesala de la cumbre prevista para mediados de mayo en Pekín entre los presidentes de ambos países.

Durante el encuentro, Wang expresó la "firme preocupación" de Pekín por las investigaciones lanzadas por EE. UU. en virtud de la Sección 301 contra varias economías, incluida China, basadas en acusaciones de "exceso de capacidad" y de no prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

El ministro chino también instó al funcionario estadounidense a "evitar una competencia dañina" entre ambos países, "mantener una comunicación estrecha" y avanzar conjuntamente "mirando hacia delante" para impulsar "un desarrollo sano, estable y sostenible" de los vínculos bilaterales.