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Puente avanza medidas adicionales de apoyo al sector del transporte por carretera

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Madrid, 27 mar (EFE).- El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha avanzado este viernes que habrá medidas adicionales a las ya aprobadas de ayuda al transporte de mercancías por carretera para ayudar al sector a minimizar el impacto en costes de los efectos de la guerra en Oriente Medio.

"Nos ha faltado un poco de ambición pero no por falta de voluntad" en el primer paquete de medidas, que no ha satisfecho al sector, pero "estamos muy abiertos a ello", ha dicho el ministro.

En un foro organizado por eldiario.es, Puente ha explicado que espera resultados de la reunión que esta mañana mantiene el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano de representación del sector.EFE

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