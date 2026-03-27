Pernod Ricard y el dueño de Jack Daniel's negocian su fusión

Las acciones de Pernod Ricard registraron un incremento cercano al 4% en la apertura bursátil de este viernes tras divulgarse que la compañía francesa está en conversaciones con Brown-Forman Corporation, dueña de Jack Daniel's, para explorar una posible fusión. Por su parte, los títulos de Brown-Forman concluyeron la jornada previa con una subida del 9,58%. Ambas firmas han confirmado el inicio de negociaciones dirigidas a una eventual combinación de negocios que podría dar lugar a una de las mayores potencias mundiales en el sector de bebidas espirituosas, pero destacaron que aún no existe un acuerdo definitivo ni garantía de que la operación prospere. Según consignó el medio original, esta iniciativa busca consolidar una presencia internacional significativa y ampliar el portafolio global de marcas dentro de la industria.

De acuerdo con los comunicados difundidos por las compañías y citados por la fuente, la fusión tomaría la forma de una alianza entre iguales y aprovecharía tanto la gama de marcas icónicas que representa Brown-Forman—como Jack Daniel's y el ron Diplomático—como la extendida red de distribución de Pernod Ricard. Esta última es la segunda mayor destilería a escala mundial dentro del segmento de licores y cuenta con una amplia presencia en diversos mercados estratégicos. Según publicó la fuente, directivos de la empresa francesa explicaron que una alianza de estas características presentaría oportunidades notables de sinergia, aprovechando la infraestructura existente y las fortalezas complementarias de ambas compañías.

La destilería estadounidense Brown-Forman, en su propio comunicado reproducido por la fuente, puntualizó que se encuentra evaluando en conjunto con Pernod Ricard una posible integración que permitiría generar valor a los accionistas gracias al talento y especialización de ambas partes. Añadió que una eventual operación quedaría supeditada a las aprobaciones regulatorias habituales y solo se materializaría tras el cumplimiento de los trámites necesarios. Tanto Pernod Ricard como Brown-Forman subrayaron que las conversaciones forman parte de un proceso exploratorio y que hasta el momento no se han definido los términos exactos de una posible transacción.

La capitalización de mercado de Pernod Ricard ronda los 16.000 millones de euros, mientras que el valor bursátil de Brown-Forman se estima en cerca de 12.000 millones de dólares (10.400 millones de euros), según detalló la fuente. El anuncio de las negociaciones provocó una reacción inmediata en los mercados, reflejando el interés de los inversionistas en una posible consolidación global dentro del sector de bebidas espirituosas.

Tal como publicó la fuente, la compañía francesa destacó que la alianza permitiría fortalecer la red de distribución internacional de ambas empresas y mejorar su posicionamiento frente a competidores en regiones consideradas de alto crecimiento. El alcance geográfico equilibrado y la magnitud de sus catálogos de producto posicionarían al grupo resultante como referente destacado a nivel mundial.

En los comunicados oficiales, recogidos por el medio original, las partes subrayaron el potencial de aprovechar los activos, marcas y canales de ambas estructuras corporativas, así como la capacidad de generar sinergias operativas y capitalizar oportunidades de expansión en mercados estratégicos. Al mismo tiempo, ambas empresas indicaron que no existe certeza sobre el desenlace de las negociaciones y que los detalles concretos del posible acuerdo todavía deben definirse.

Durante las últimas décadas, Pernod Ricard y Brown-Forman han reforzado su presencia global mediante adquisiciones y desarrollo de marcas prestigiosas que abarcan diferentes segmentos de licores. Según los portavoces empresariales citados por la fuente, esta potencial fusión abriría la puerta a una estructura organizativa con mayor capacidad de innovación y acceso a consumidores de todo el mundo.

El medio original reportó que la comunicación abierta entre ambas compañías responde a la necesidad de informar a los accionistas y al público general acerca del estado de las discusiones. En los comunicados oficiales, las dos partes reiteraron que mantendrán informados a los mercados respecto a cualquier avance relevante en el proceso, mientras continúan evaluando la posibilidad de una integración.