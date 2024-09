Alsea lanza un proyecto para cuantificar y reducir el excedente alimentario en sus restaurantes

Alsea, operador de restaurantes en Europa y América Latina, ha lanzado un proyecto destinado a cuantificar y reducir el excedente alimentario generado en sus establecimientos, en colaboración con la consultora Valora. La iniciativa, que busca adelantarse a la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, permitirá obtener datos precisos sobre el volumen de excedente generado y su impacto medioambiental, según ha informado la compañía en un comunicado. La directora de Personas y Ambiente, Social y Gobernanza (ASG) para Alsea en Europa, Mar Romero, ha destacado el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la reducción del desperdicio alimentario, subrayando que iniciativas como esta permiten tomar decisiones objetivas basadas en datos cuantitativos. "El resultado de estos proyectos contribuye a reducir nuestro impacto ambiental, mejorando nuestro desempeño ASG a lo largo de toda nuestra cadena de valor", ha señalado. Durante el tercer trimestre de 2024, Alsea comenzó a aplicar una metodología específica para contabilizar la cantidad de excedente y analizar sus causas. Con los datos recopilados, la compañía prevé desarrollar un plan de acción que minimice el desperdicio alimentario en todas sus marcas y reduzca el impacto medioambiental asociado. INICIATIVAS CONTRA EL DESPERDICIO En paralelo al nuevo proyecto, Alsea ha continuado avanzando en diversas iniciativas que han dado resultados destacados en la reducción del desperdicio alimentario, recaudando 100.000 euros y rescatando más de 130.000 productos en el primer semestre de 2024. Desde 2019, la compañía ha donado al Banco de Alimentos de Madrid todo el excedente generado en su almacén logístico Conway y en la Fábrica BSF, acumulando hasta junio de 2024 un total de 2.744,93 kilos de alimentos. Por su parte, Starbucks, con su iniciativa '1x2 contra la desnutrición infantil', mediante la cual ofrece productos con caducidad próxima al 50% de descuento durante la última hora de apertura de sus tiendas en España y Portugal, ha vendido 27.905 productos a precio reducido en el primer semestre del año, generando una donación de 87.252 euros para Acción Contra el Hambre. Asimismo, Domino's Pizza ha implementado la 'Porción Solidaria' en apoyo a Cruz Roja, permitiendo a los clientes llevarse porciones sobrantes por un euro, lo que ha permitido recaudar 8.295 euros y evitar el desperdicio de 8.295 porciones. A través de la plataforma Too Good To Go, Alsea ha rescatado 106.503 productos hasta junio de 2024, vendiendo packs sorpresa para reducir el excedente al final de cada día.

