Almodóvar, sobre el Premio Donostia: "Llevo 24 horas con muchas emociones, al borde de las lágrimas"

El cineasta Pedro Almodóvar, que recibirá este jueves por la tarde el Premio Donostia 2024, ha asegurado que lleva 24 horas en San Sebastián y en este tiempo ha tenido un "tumulto" de emociones, al borde de las lágrimas, si bien luego ha reconocido que en algún momento no ha podido "reprimirlas". "Estoy en un momento más emocionante de lo que pensaba. Mi llegada a San Sebastián ha coincidido con mi cumpleaños, con el Premio Donostia y con el visionado de mi nueva película. Estoy al borde de las lágrimas y en algunas momentos no he podido reprimirlas", ha asegurado en rueda de prensa. El cineasta ha señalado que San Sebastián le sigue provocando emociones "muy profundas" y ha recordado que su primera vez en el Festival fue hace 44 años con su película 'Pepi, Luci, Bom'. "Anoche era tal la situación que no podía controlarla. Lo que me apetecía era hacer una crónica exhaustiva de lo que había ocurrido durante el día", ha comentado. La rueda de prensa ha comenzado con unos minutos de demora y con una gran expectación por parte de fotógrafos, medios de comunicación y personas que se han acercado hasta el Kursaal a ver al elenco de 'La habitación de al lado', entre los que se han encontrado Tilda Swinton, Raúl Arévalo, Vicky Luengo o Juan Diego Botto. Este premio, tal y como afirmó el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en una entrevista con Europa Press, es una "deuda pendiente" con Almodóvar, "el director español más importante a nivel internacional". "Llevábamos años queriendo darle el premio, este año por fin ha cuadrado todo", indicó.

