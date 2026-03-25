Agencias

EE.UU. ataca una nueva lancha en el Caribe y asesina a cuatro tripulantes

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Washington, 25 mar (EFE).- Estados Unidos anunció la destrucción de una lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y asegura que los cuatro tripulantes de la nave perdieron la vida.

El Comando Sur del Ejército estadounidense anunció el resultado del operativo realizado en el Caribe con un vídeo publicado en su cuenta oficial de X.

Dentro de la embarcación se encontraban cuatro personas, quienes el Comando Sur describió como "narcoterroristas" sin anunciar su identidad y acompañó el anuncio con un vídeo del momento del ataque.

EE.UU. lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Con el ofensiva notificada hoy ya son más de 40 bombardeos los acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025. EFE

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