UNICEF lamenta que la situación en Líbano esté "ensombreciendo" la crisis en la Franja de Gaza

El portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), James Elder, ha lamentado que "no hay duda" de que la situación en Líbano --escenario de los últimos ataques del Ejército israelí-- está "ensombreciendo" la crisis en la Franja de Gaza, donde Israel inició hace ya casi un año una operación militar en respuesta a ataques previos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y centrada en las estructuras de la milicia, pero que se cobra más de 41.500 vidas. "No hay duda de que hay mucha menos cobertura (mediática) sobre Gaza justo esta semana, mientras que los ataques han continuado con toda su fuerza", ha manifestado Elder durante una entrevista a Europa Press en la que ha reconocido que "es imposible desentrañar la relación entre estos dos conflictos y la forma de pensar de quienes los están llevando a cabo". En este contexto, Elder ha señalado que el posible fin a ambos conflictos pasa por la misma solución, como es un alto el fuego en la Franja de Gaza. Para el portavoz de UNICEF, este acuerdo sería un mecanismo "fundamental para la desescalada en toda la región". El conflicto en Líbano estalló después de que el partido-milicia chií Hezbolá lanzara ataques contra Israel en solidaridad a la causa palestina. Así pues, el inicio de los mortíferos ataques israelíes sobre Líbano --que dejan ya más de 600 muertos y miles de heridos-- han llegado en un momento en que "el mundo ya estaba empezando a apartar la mirada de Gaza". "Líbano puede llevarse la atención mediática, pero estas cosas deberían estar estrechamente entrelazadas", ha señalado el portavoz UNICEF. SITUACIÓN SOBRE EL TERRENO EN GAZA Elder, quien se encuentra actualmente de viaje en la Franja de Gaza, el cuarto desde el estallido de la guerra hace ya casi un año, ha detallado una visita a un hospital gazatí, donde ha visto de primera mano algunos de los devastadores efectos de los ataques israelíes y el bloqueo a la ayuda humanitaria. Entre las escenas que ha presenciado, el sufrimiento de una niña pequeña aquejada de dolor de oídos y que tiene imposible acceder a gotas que la alivien; o un niño con quemaduras graves que necesita un injerto de piel pero que no puede ser operado en la Franja de Gaza ni tampoco ser evacuado al exterior. "Los hospitales son auténticas zonas de guerra, donde una vez más hoy, pasillo por pasillo, estaban llenos de niños yaciendo allí con amputaciones, con sangre y con nuevas lesiones", ha relatado Elder, quien ha aprovechado la ocasión para incidir en la necesidad de alcanzar un alto el fuego que sirva para rebajar la emergencia. Así, ha recalcado que el mensaje a las autoridades israelíes es el mismo desde el estallido de la guerra, que es el hecho de que un alto el fuego servirá para alcanzar los objetivos que tratan de conseguir por las armas. "Un alto el fuego impide que maten a niños, un alto el fuego consigue que los rehenes vuelvan a casa, un alto el fuego permite que la ayuda llegue a la Franja de Gaza", ha argumentado. A pesar de "todas las promesas rotas" y aunque "pueda parecer inútil seguir pidiendo un alto el fuego", Elder ha recalcado que "el coste del silencio sigue siendo mayor", y cada día que pasa sin un alto el fuego más familias son "destrozadas" y más niños, "asesinados". "La única solución humana es el alto el fuego", ha dicho. El portavoz ha aprovechado este punto para recordar el éxito de la pausa humanitaria en la Franja de Gaza para la campaña de vacunación contra la polio. "Vimos lo que se puede hacer. Vimos que más de medio millón de niños fueron vacunados contra la polio, así que sabemos que es posible que cesen los ataques y vemos lo que puede pasar cuando esto ocurre", ha argumentado. Para Elder "no hay duda de que toda una generación de niños, todo el futuro de Gaza, está bajo una amenaza y ataque muy, muy real", a la par que ha recordado que, según los datos oficiales, más de 14.000 niños han fallecido víctimas de los bombardeos israelíes, aunque teme que la cifra real pueda ser aún mayor debido a que bajo los escombros quedan muchos cuerpos aún por localizar e identificar. AYUDA HUMANITARIA: AGOSTO, EL PEOR MES En lo que respecta a la entrega de ayuda humanitaria, Elder ha recordado que "más de tres cuartas partes de Gaza están bajo algún tipo de orden de evacuación", por lo que la población está obligada a moverse de lugar todo el tiempo, perdiendo así el acceso a la ayuda humanitaria necesaria que pudiera llegar a esas zonas. En relación con lo expuesto anteriormente y ese aparente olvido a lo que sucede en el enclave palestino, Elder ha recordado cómo meses atrás la mirada se centraba en la cantidad de camiones con ayuda humanitaria que entraban en Gaza, y "ahora a nadie parece importarle" este asunto precisamente cuando en agosto fue el mes que menos ayuda ingresó en la Franja. "En abril y en mayo se prestó mucha atención a la cantidad de camiones que entraban, y ahora a nadie parece importarle. La realidad es que ha habido más desafíos y más restricciones impuestas en el mes de agosto", ha denunciado Elder, que alude en este punto no solo a los bloqueos directos de ingreso de ayuda, sino también a retrasos y pequeños incidentes en carreteras que "pueden parecer triviales, pero que lo juntas todo y es incapacitante". Finalmente, Elder ha hecho un alegato en contra de la prohibición de acceso de periodistas a la Franja de Gaza para que puedan relatar todo lo que ocurre en el enclave. "Debemos preguntarnos, ¿por qué no se les permite entrar?", se ha preguntado el portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. "Mucho de lo que veo, mucho de lo que le está ocurriendo a los niños (...) podría y debería exponerse a los países occidentales permitiendo a los medios de comunicación internacionales sumarse a las voces de la muy valiente prensa palestina", ha remachado Elder. Hamás lanzó el 7 de octubre una serie de ataques contra territorio israelí que se cobraron la vida de unas 1.200 personas y en los que secuestraron a otras 240 personas, de las que poco más de un centenar se estima que puedan seguir aún en túneles de la milicia palestina bajo la Franja de Gaza. En respuesta a estos ataques, el Ejército de Israel inició una cruenta campaña militar centrada en las principales estructuras de Hamás en la Franja de Gaza, pero que se cobra ya la vida de más de 41.500 personas, en su mayoría mujeres y niños. Estos indiscriminados ataques han motivado el apoyo de Hezbolá y otros agentes regionales a Hamás y contra Israel. Los ataques de Hezbolá en la frontera norte de Israel han motivado la evacuación de miles de personas y ha derivado en unos enfrentamientos que hasta finales de la semana pasada se cobraban medio millar de vidas, pero que tras los ataques israelíes sobre Beirut y otros puntos de Líbano hay que sumar otros más de 600 fallecidos y miles de heridos.

