Pedro Martín dirige su ópera prima 'El llanto', candidata a Concha de Oro: "Almodóvar es cultura de España"

El cineasta Pedro Martín Calero se ha deshecho en elogios hacia Pedro Almodóvar, después de que el manchego haya ganado el León de Oro en el Festival de Venecia, con su primera película en inglés, 'La habitación de al lado'. "Almodóvar es parte de la cultura de España. Se lo ha ganado con creces. Es uno de los pocos maestros que están vivos y en plena forma", ha señalado en una entrevista con Europa Press, con motivo de su debut en el largometraje con 'El llanto', película candidata a la Concha de Oro. El cineasta, que compite en Sección Oficial contra 'Los destellos', 'The end', 'Hard truths' o 'Cónclave', ha elogiado el nivel tan "brutal" que tiene el festival en su 72 edición. El jurado ha seleccionado entre las candidatas esta película de terror, protagonizada por Ester Expósito. "Fue una alegría enorme. Es una gran oportunidad estar en este festival, que es muy de autor, y hacerlo con una película de género. No me lo esperaba", ha asegurado Pedro Martín Calero, que para esta ocasión ha contado con la colaboración de Isa Campos, que ha coescrito el guion. El realizador cree que el cine de terror se ha "encasillado" porque cree que "muchas veces las tramas se repiten" y eso conlleva que los públicos pierdan el interés. En cualquier caso, ha ensalzado que se trata de un género "amplio y vastísimo". "Justamente se ha encasillado en un tipo de película, pero es un género vastísimo, amplísimo, y hay una vía dentro del terror que es verdad que se está ganando con toda la justicia, un lugar cada vez más claro en festivales", ha defendido. "HASTA QUE NO DIRIGES UN PRIMER LARGOMETRAJE, NO SABES LO QUE ES" 'El llanto' es el primer largometraje de Martín Calero, tras haber experimentado más los cortos y la publicidad, y reconoce que ha sido "híper exigente, híper apasionante", además de emocionante y un aprendizaje "brutal". "Hasta que no diriges un primer largometraje, no sabes lo que es. Hasta que no haces una historia larga, no controlas un poco el lenguaje", ha argumentado. Por el momento, el cineasta ha dejado claro que quiere disfrutar de la "exposición" que le brinda el Festival de San Sebastián y ya pensará más adelante en una segunda película. "Quiero aprovechar este momento de publicidad para seguir, porque estar aquí te ayuda a hacer la siguiente película, aunque nadie te garantice que la vayas a hacer", ha sentenciado.

