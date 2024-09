Netanyahu asegura que Israel atacará "con fuerza" a Hezbolá hasta el regreso de los evacuados en el norte

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas del país seguirán atacando "con fuerza" las posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá hasta que se garantice el regreso seguro de los civiles evacuados del norte del territorio israelí por los ataques de la milicia libanesa. "No puedo explicarles todo lo que estamos haciendo, pero puedo decirles una cosa: estamos decididos a llevar a nuestros residentes de vuelta al norte sanos y salvos", ha asegurado Netanyahu en un nuevo vídeo publicado en su perfil oficial en la red social X, donde ha incidido en que los ataques son contra Hezbolá, y no contra Líbano. "Estamos atacando a Hezbolá con golpes que no habían oído. Lo estamos haciendo con fuerza, lo estamos haciendo con determinación. Una cosa os prometo: no descansaremos hasta que vuelvan a casa", ha aseverado el primer ministro de Israel, país que en los últimos días ha lanzado varios ataques contra ciudades libanesas, incluida Beirut. Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel contra territorio de Líbano dejan por el momento más de 600 muertos y miles de heridos. Además, las principales autoridades castrenses del país apuntan ahora a los preparativos para una posible incursión terrestre en Líbano a través de la frontera común.

