Los trabajadores de Boeing en huelga rechazan una nueva oferta para subir los salarios un 30%

Los trabajadores de Boeing que participan en la huelga de los centros de trabajo en Estados Unidos han rechazado una nueva propuesta del fabricante para subir un 30% los salarios, una medida encaminada a poner punto y final a los paros. Aunque esta nueva propuesta está por encima de la subida del 25% que la compañía propuso en un inicio, sigue por debajo del 40% que exigen los sindicatos. Boeing, por su parte, ha señalado que esta propuesta es definitiva y que tendrá validez hasta el 27 de septiembre, según ha informado Bloomberg. El sindicato que representa a estos trabajadores ha explicado que no podrán someter a votación esta propuesta por el poco plazo que la compañía ha dado. "Organizar una votación para 33.000 personas no es algo que se pueda hacer en un chasquido de dedos", ha declarado el portavoz sindical. Además, la organización cataloga de "falta de respeto" esta medida adoptada por el fabricante. Los trabajadores de Boeing iniciaron la huelga el pasado 13 de septiembre, la primera en 16 años dentro de la compañía, al considerar que las concesiones de la empresa no compensaban los 16 años de estancamiento salarial, el aumento de los gastos sanitarios y la deslocalización de miles de empleos sindicales. Esta huelga ha llegado en uno de los peores momentos para Boeing, que atraviesa una crisis de seguridad y económica desde 2019, cuando dos aviones 737 MAX sufrieron accidentes fatales. Tras esto, se han producido otros incidentes, como la caída de una parte del fuselaje de un avión de Alaska Airlines a principios de este año.

