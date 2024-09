Los Angeles FC busca la redención en la final de la Copa US Open ante Sporting Kansas City

Nueva York, 24 sep (EFE).- En crisis en la MLS y con un preocupante historial de finales perdidas, Los Angeles FC (LAFC) busca este miércoles la redención en el partido por el título de la Copa US Open frente al Sporting Kansas City.

El BMO Stadium de Los Ángeles (EE.UU.) acogerá el miércoles a partir de las 19.30 horas (02.30 GMT del jueves) la final de esta descafeinada Copa US Open, ya que, por una disputa entre la MLS y la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), solo ocho equipos de la MLS y once de la MLS Next Pro compitieron en este torneo en 2024.

La Copa US Open es la competición de fútbol más antigua de EE.UU. y esta es su edición número 109.

Esta final supone una ocasión perfecta para que el LAFC enderece el rumbo después de tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco encuentros en liga.

El equipo angelino cuenta con una plantilla brillante con estrellas como los franceses Olivier Giroud y Hugo Lloris, el gabonés Denis Bouanga (máximo goleador de la MLS en 2023) o el mexicano Carlos Vela, que acaba de regresar al LAFC.

Pero tras conquistar el doblete en 2022 con la MLS Cup y el MLS Supporters' Shield, LAFC se ha atascado con tres finales perdidas consecutivas: las de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2023, la MLS Cup en 2023 y la reciente Leagues Cup de 2024.

Con la afición de su lado en esta final a partido único, LAFC, que derrotó a domicilio a los Seattle Sounders por 0-1 en la semifinal, se medirá al Sporting Kansas City que lidera el mexicano Alan Pulido.

El equipo de Kansas City se sacó el billete para la final doblegando en las semifinales por 2-0 al Indy Eleven de la USL.

Los precedentes entre ambos equipos favorecen al LAFC puesto que los californianos ganaron seis de los 12 enfrentamientos entre sí con dos empates y cuatro derrotas.

Además, la última vez que LAFC perdió contra el Sporting Kansas City fue en agosto de 2021. Desde entonces, los angelinos consiguieron cuatro triunfos y dos empates.

No obstante, el Sporting Kansas City ya sabe lo que es ganar la Copa US Open, un trofeo que ha levantado en cuatro ocasiones, mientras que LAFC confía en lograr la primera victoria copera de su historia. EFE

