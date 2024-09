Guatemala confirma que participará en la misión de seguridad para Haití

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha anunciado este martes que su país participará en la Misión Multinaticional de Apoyo a la Seguridad para Haití, liderada por Kenia y que cuenta con el respaldo de la ONU, aunque no se trata de una operación oficial del organismo. Arévalo ha comparecido este martes ante la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde se ha referido a las principales crisis que afronta el hemisferio, incluida la situación de inestabilidad política y social por la que atraviesa Haití desde hace años, y especialmente desde febrero. "Estamos finalizando las gestiones administrativas para concretar nuestra participación y despliegue de un contingente de Policía militar en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití", ha anunciado Arévalo desde la tribuna de oradores, donde ha comprometido el apoyo de su país a Haití. "Guatemala expresa su disposición de apoyar todo esfuerzo encaminado hacia el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Haití, la primera nación contemporánea independiente de este hesmiferio, y con quienes nos unen, a todos los países de las Américas, lazons históricos de responsabilidad", ha dicho. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023 una resolución autorizando el despliegue de esta misión, que no será una operación oficial del organismo, pero se ha tenido que posponer ante la crisis política y social acentuada en los últimos meses en el país caribeño. Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial para asesinarlo. Poco después, Ariel Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y tras varios años de inestabilidad. En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que ha sacudido la nación caribeña. Desde entonces, se ha establecido un Consejo Presidencial de Transición de Haití, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc. Este ha elegido al ex primer ministro Garry Conille (2011-2012) como nuevo jefe de Gobierno de transición. El objetivo es cubrir temporalmente el vacío político en una etapa que debería concluir con la celebración de elecciones.

