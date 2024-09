Diosdado Cabello carga contra la "ingerencia española" en Venezuela: "Se creen superiores, se creen imperio"

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha cargado duramente contra la "ingerencia española" en Venezuela después de que el Congreso instara al Gobierno a reconocer al opositor Edmundo González presidente electo del país. "Se creen superiores, se creen imperio", ha considerado. Así se ha pronunciado Cabello en una rueda de prensa este lunes desde el estado de Carabobo en la que ha señalado que en Venezuela no aceptan "injerencia de nadie: ni de España, ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos", ha recalcado. Según el ministro venezolano, España "tiene muchos problemas". "Pero el principal problema es que ellos se creen superiores, se creen imperio, creen que pueden dictarle normas al resto del mundo, creen que pueden imponer alguna posición a un país. España no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano", ha manifestado. Acto seguido, ha reivindicado a África como la "madre patria" de Venezuela y ha acusado a España de querer "atribuirse" esa denominación. "Quisieron vender al mundo que nuestra gente se arrodillaba ante ellos y comenzaron a asesinarlos, a masacrarlos, al exterminio y convirtieron a los malos, que eran los invasores, en las víctimas. Y los malos eran nuestros indígenas, los acusaron hasta de practicar el canibalismo a nuestra gente", ha criticado. Según ha dicho, España "mandó" a Venezuela "la escoria que tenía". "Por eso nos sentimos hoy satisfechos que España tiene en suelo pura joya", ha añadido, insistiendo nuevamente en que su país no acepta injerencias de ningún Estado. "No hay manera, ni forma, que nosotros sigamos complaciendo a la burguesía de aquí de Venezuela, los apellidos. ¿Para que se sienta bien España? (...) España no tiene nada que buscar en América. Que se preocupe de arreglar sus problemas", ha señalado. En este sentido, el ministro del Interior venezolano ha señalado que otra "enfermedad grave" de España es el "fascismo" que, a su juicio, "cada día ocupa más espacio". "¿Qué va a tocar ahora a Rusia volver a liberar al mundo del fascismo? No sé. Pero debería el reino de España hacer lo que le corresponde para cerrarle el camino al fascismo", ha dicho. "¿Ingerencia española? se vayan a comer un dulce", ha zanjado.

